桃園龍山滯洪池再進化 池畔複合式建築物估3月底完工

桃園龍山滯洪池建築工程利用滯洪池周遭腹地建置，預計3月底完工，圖為模擬圖。（桃園市水務局提供）

2025/01/27 14:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區龍山滯洪池啟用後有效改善龍山里淹水問題，下池由RC構造及雨水積磚組成的「地下宮殿」也肩負滯洪、埤塘教育功能，水務局說，利用滯洪池周邊腹地規劃多功能複合式建築物，工程已接近尾聲，預計3月底完工，提供里民活動中心，也設有服務中心，可對外招租作為景觀餐廳、咖啡廳等，開放遊客休憩、娛樂使用。

水務局說，龍山滯洪池建築工程主要利用滯洪池周遭腹地建置，考量龍山里位處桃園、中壢、八德交界，交通流量龐大且周遭社區逐漸發展、人口成長快速，居民活動需求隨之增加，但現況集會所仍仰賴借用方式，因此在龍山滯洪池旁剩餘土地規劃興建多功能複合式建築物，2023年2月動工，工程經費約8824萬元，由市府預算支應。

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水務局說，建築工程主體已大致完成，目前正進行景觀水池、汽機車及YouBike停車場等周邊工程，預計3月底完工，建物佔地面積310坪，其中，活動中心79坪、廁所53坪、服務中心82坪等，採用低矮閩式建築1層樓設計，搭配大跨度梁柱設計，增加室內使用面積，大規模開設山形窗、天窗接納自然光，屋脊採用非對稱曲型結構跳脫傳統建築框架，配色採大地色系，融入現有基地景觀，完工落成且取得使用執照後，提供民眾活動、休憩空間。

桃園龍山滯洪池建築工程利用滯洪池周遭腹地建置，預計3月底完工，圖為模擬圖。（桃園市水務局提供）

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