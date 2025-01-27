新北燈會2/1至2/16登場 交通局呼籲利用大眾運輸前往

新北燈會將於2月1日至2月16日在三重區新北大都會公園幸福水漾園區舉辦。（資料照）

2025/01/27 14:26

〔記者黃子暘／新北報導〕新北燈會將於2月1日至2月16日在三重區新北大都會公園幸福水漾園區舉辦，周邊停車空間有限，新北市交通局交通安全科代理科長李淑惠表示，燈會活動會場鄰近捷運新蘆線三重站及機場線A2站，民眾可搭乘捷運後步行抵達會場，呼籲多使用大眾運輸工具前往。

除了搭捷運外，李淑惠表示，民眾也可以搭乘62、232、227區、264及640公車至「捷運三重站」步行約3分鐘至會場，或者搭乘其他路線公車到「菜寮（重陽路）站」、「菜寮（重新路）站」及「五谷王廟」站下車再步行5至15分鐘抵達會場，行經燈會周邊的公車，在車頭LED標示「2025新北燈會」的字樣，方便民眾辨識搭乘。

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交通局表示，建議前往燈會的民眾多利用捷運、公車等大眾運輸前往，市府將加強監控會場周邊的即時路況，並透過資訊可變標誌、新北即時交通資訊網和警廣加強宣導；相關公車資訊可參閱活動官網或大台北公車網頁。

新北燈會將於2月1日至2月16日登場，交通局呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往。（新北市交通局提供）

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