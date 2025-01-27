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    「台灣築地市場」年前大出清 基隆崁仔頂搶便宜趁今晚

    有台灣築地市場之稱的崁仔頂漁市，營業至今日深夜12時許，想撿便宜的民眾可以前往選購。（記者吳昇儒翻攝）

    有台灣築地市場之稱的崁仔頂漁市，營業至今日深夜12時許，想撿便宜的民眾可以前往選購。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/01/27 13:11

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆知名的崁仔頂漁市是北台灣最大的魚貨批發市場，素有「台灣築地市場」之稱。過年前夕，是魚市場的旺季，直至除夕開始連休六天長假。業者指出，今（27）日將會營業到深夜12時，屆時各家業者為了出清手中魚貨，會有較大的折扣。歡迎年貨尚未補足的民眾，可以在晚間8點過後，前往現場採購。

    崁仔頂魚行聯誼會會長彭瑞祺指出，近一周來崁仔頂魚市買氣驚人，北部的業者、散客通通湧進市場內，準備過年期間的魚貨，幾乎將現流仔魚貨掃蕩一空，所幸充足漁獲量。但熱銷的白鯧、正鯧等魚種，受到氣候影響，捕獲量較少，價格也隨之升高。

    而年節將近，買氣也逐漸下滑，少了業者採購，約減少2到3成的買氣，但今日崁仔頂市場只營業到深夜12時，業者仍有部分魚貨，為了出清，相信會給較大的折扣，想撿便宜的民眾晚上可以到崁仔頂市場走走。

    此外，基隆市政府產發處長林鼎超今（27）日凌晨也到崁仔頂魚市，代表市長發放紅包給業者討個彩頭。林鼎超說，市府產發處與區公所與業者一直保持密切聯繫，去年市府也針對現場的環境衛生、交通秩序進行改進，今年也將持續與業者合作，進一步提升崁仔頂魚市的環境與品質。

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