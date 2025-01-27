台中和平下雪了！ 車輛未加掛雪鏈禁止通行

小年夜迎接入冬首波寒流，台中市和平區下雪了。（和平警分局提供）

2025/01/27 12:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天小年夜（27日）迎接入冬首波寒流，台中市和平山區下雪了，台7甲線高山路段結冰，宜蘭台7甲線宜蘭支線30K至50K（南山至勝光）路段清晨6點起開始管制，須加掛雪鏈才能通行，台中最偏遠勝光派出所指出，約自凌晨5點起開始下雪、降冰霰，積雪約5公分，一個上午約百輛車行經，也協助裝雪鏈才開放上路，確保民眾通車安全。

台中和平警分局指出， 今（27）日受寒流影響，低溫特報持續生效，高山地區水氣充足，宜蘭台7甲線宜蘭支線30K至50K（南山至勝光）路段因高海拔氣候，路面出現結冰及降冰霰（雪）情形，和平警分局勝光派出所於清晨6點起，即配合公路局啟動管制措施，執勤疏導交通，並協助民眾安裝雪鏈，確保用路人安全。

請繼續往下閱讀...

勝光派出所指出，約自清晨5點起山區飄雪，之後連勝光派出所附近也降雪，去年勝光派出所附近沒有降雪，結果小年夜逢入冬首波寒流也下起雪，積雪約5公分；依管制規定，自今日上午6時起，該路段僅允許加掛雪鏈車輛通行，無雪鏈車輛及慢車（含大型重型機車）禁止通行。

勝光派出所指出，之前不少上山渡假民眾要趕回家過年，因路面結冰及降冰霰（雪）情形，通行車輛一律須加掛雪鏈，一上午約協助把關百餘車輛通過；管制措施將視現場氣候與路況進一步調整，並不排除啟動預警性封閉管制。

警方提醒，駕駛人需提前確認天氣與路況，並攜帶雪鏈備用，行經結冰路段時務必小心慢行；和平警分局呼籲民眾，寒流期間高山地區易有積雪與路面結冰，增加車輛故障或受困風險，建議非必要盡量避免進入山區公路，確保行車安全。

小年夜迎接入冬首波寒流，台中和平下雪了，勝光派出所管制並協助民眾車輛加裝雪鏈。（和平警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法