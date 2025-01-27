為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中和平下雪了！ 車輛未加掛雪鏈禁止通行

    小年夜迎接入冬首波寒流，台中市和平區下雪了。（和平警分局提供）

    小年夜迎接入冬首波寒流，台中市和平區下雪了。（和平警分局提供）

    2025/01/27 12:55

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天小年夜（27日）迎接入冬首波寒流，台中市和平山區下雪了，台7甲線高山路段結冰，宜蘭台7甲線宜蘭支線30K至50K（南山至勝光）路段清晨6點起開始管制，須加掛雪鏈才能通行，台中最偏遠勝光派出所指出，約自凌晨5點起開始下雪、降冰霰，積雪約5公分，一個上午約百輛車行經，也協助裝雪鏈才開放上路，確保民眾通車安全。

    台中和平警分局指出， 今（27）日受寒流影響，低溫特報持續生效，高山地區水氣充足，宜蘭台7甲線宜蘭支線30K至50K（南山至勝光）路段因高海拔氣候，路面出現結冰及降冰霰（雪）情形，和平警分局勝光派出所於清晨6點起，即配合公路局啟動管制措施，執勤疏導交通，並協助民眾安裝雪鏈，確保用路人安全。

    勝光派出所指出，約自清晨5點起山區飄雪，之後連勝光派出所附近也降雪，去年勝光派出所附近沒有降雪，結果小年夜逢入冬首波寒流也下起雪，積雪約5公分；依管制規定，自今日上午6時起，該路段僅允許加掛雪鏈車輛通行，無雪鏈車輛及慢車（含大型重型機車）禁止通行。

    勝光派出所指出，之前不少上山渡假民眾要趕回家過年，因路面結冰及降冰霰（雪）情形，通行車輛一律須加掛雪鏈，一上午約協助把關百餘車輛通過；管制措施將視現場氣候與路況進一步調整，並不排除啟動預警性封閉管制。

    警方提醒，駕駛人需提前確認天氣與路況，並攜帶雪鏈備用，行經結冰路段時務必小心慢行；和平警分局呼籲民眾，寒流期間高山地區易有積雪與路面結冰，增加車輛故障或受困風險，建議非必要盡量避免進入山區公路，確保行車安全。

    小年夜迎接入冬首波寒流，台中和平下雪了，勝光派出所管制並協助民眾車輛加裝雪鏈。（和平警分局提供）

    小年夜迎接入冬首波寒流，台中和平下雪了，勝光派出所管制並協助民眾車輛加裝雪鏈。（和平警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播