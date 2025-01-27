小年夜返鄉注意！國道上午多處追撞回堵 下午6路段易塞

國1南向210公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

2025/01/27 12:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（27日）是小年夜，交通部高速公路局今天中午說明，預判下午國道重點壅塞路段有6處，建議駕駛人避開。

根據高公局預判，下午重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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另外，截至今天上午11時，國道全線交通量為26.4百萬車公里，預估今日交通量為102百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹交流道，其餘路段行車狀況大致正常。

今天上午4時19分，國3南向72.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線及中線2車道，於上午4時52分排除 ；7時41分，國3北向40.4公里處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用內2線車道，於上午8時整排除。

另外，上午10時39分，國1南向210公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時整排除，造成後方車流回堵2公里，均導致行車速度降低影響整體車流。

國3南向72.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線及中線2車道。（高公局提供）

今天下午路況中部國道區域預報。（高公局提供）

今天下午路況北部國道區域預報。（高公局提供）

今天下午路況南部國道區域預報。（高公局提供）

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