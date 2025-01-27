為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    小年夜返鄉注意！國道上午多處追撞回堵 下午6路段易塞

    國1南向210公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

    國1南向210公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道。（高公局提供）

    2025/01/27 12:45

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（27日）是小年夜，交通部高速公路局今天中午說明，預判下午國道重點壅塞路段有6處，建議駕駛人避開。

    根據高公局預判，下午重點壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

    另外，截至今天上午11時，國道全線交通量為26.4百萬車公里，預估今日交通量為102百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹交流道，其餘路段行車狀況大致正常。

    今天上午4時19分，國3南向72.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線及中線2車道，於上午4時52分排除 ；7時41分，國3北向40.4公里處發生1輛小客車及1輛小貨車追撞事故，占用內2線車道，於上午8時整排除。

    另外，上午10時39分，國1南向210公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午11時整排除，造成後方車流回堵2公里，均導致行車速度降低影響整體車流。

    國3南向72.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線及中線2車道。（高公局提供）

    國3南向72.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線及中線2車道。（高公局提供）

    今天下午路況中部國道區域預報。（高公局提供）

    今天下午路況中部國道區域預報。（高公局提供）

    今天下午路況北部國道區域預報。（高公局提供）

    今天下午路況北部國道區域預報。（高公局提供）

    今天下午路況南部國道區域預報。（高公局提供）

    今天下午路況南部國道區域預報。（高公局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播