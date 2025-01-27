春節連假第3天 小年夜蘇花路廊車流順暢

春節連續假期第三天，蘇花路廊車流順暢。（記者游太郎攝）

2025/01/27 12:35

〔記者游太郎／花蓮報導〕春節連續假期第三天，截至上午10時止，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流順暢，其中南下車流量為3802輛，北上花蓮往宜蘭方向為886輛，全天預估南下車流約為8000輛。

公路局東區養護工程分局指出，昨天為春節連續假期第二天，蘇花路廊宜蘭往花蓮南向共1萬1074輛運量，花蓮往宜蘭北向則有5264輛，尖峰時段每小時交通量約在700至800輛左右，蘇花路廊整體車流順暢。

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今天宜花地區陰陣雨，截至上午10時止，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向車流量為3802輛，北上花蓮往宜蘭方向為886輛；另在旅行時間方面，上午10時蘇澳至崇德經台9線蘇花改南下旅行時間約75分，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上旅行時間約74分，整體車流仍相當順暢。

東工分局建議，往花蓮方向的用路人可使用蘇花改路段，以節省旅行時間，預估今日蘇花路廊南下方向車流量約8000輛，並提醒欲前往花東旅遊民眾，適時彈性調整行程以避開壅塞，或多搭乘大眾運輸服務，且呼籲用路人山區道路易受雨量、地震影響產生零星落石，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息。

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