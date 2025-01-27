新竹五峰白茫茫 白蘭、雲山以上部落都飄雪

這波強大的寒流，也讓新竹縣五峰鄉多處部落降下瑞雪。圖為觀霧地區的雪景。（圖由秋維書提供）

2025/01/27 12:25

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〔記者黃美珠／新竹報導〕好冷！新竹縣在這波強烈大陸冷氣團影響下，不僅尖石後山飄雪，就連降雪次數少於尖石的五峰鄉，今天白蘭、雲山、石鹿等多個位居高處的部落，鄉親們一早起來也發現天降瑞雪。

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五峰鄉長秋維書說，一早他就收到鄉內各地鄉親、村鄰長們的轉報，說在白蘭部落、雲山部落以上的高山部落，大鹿林道15公里以後的路段都飄雪，特別是林道26公里處左右的觀霧地區最是明顯。

他說，這些瑞雪研判是昨天深夜入夜後氣溫越降越低，先是下起冰霰後來就轉為白雪，今天早上大約11點左右又下了一下，但隨即停止，如左氣溫水氣持續，今晚入夜後可能也會持續降雪。

這波強大的寒流，也讓新竹縣五峰鄉多處部落降下瑞雪。圖為觀霧地區的雪景。（圖由秋維書提供）

這波強大的寒流，也讓新竹縣五峰鄉多處部落降下瑞雪。圖為觀霧地區的雪景。（圖由秋維書提供）

這波強大的寒流，也讓新竹縣五峰鄉多處部落降下瑞雪。圖為觀霧地區的雪景。（圖由秋維書提供）

這波強大的寒流，也讓新竹縣五峰鄉多處部落降下瑞雪。圖為觀霧地區的雪景。（圖由秋維書提供）

這波強大的寒流，也讓新竹縣五峰鄉多處部落降下瑞雪。圖為觀霧地區的雪景。（圖由秋維書提供）

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