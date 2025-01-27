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    搭台中雙層觀光巴士熱門景點「蛇來蛇去」 3月底前享百元優惠

    迎春節假期，台中雙層觀光巴士再出擊，3月底前享百元優惠玩台中。（台中市政府提供）

    迎春節假期，台中雙層觀光巴士再出擊，3月底前享百元優惠玩台中。（台中市政府提供）

    2025/01/27 14:51

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中雙層觀光巴士農曆春節假期再度上路，即日起到3月底前享搭車還享百元優惠價，雙層觀光巴士採網路預訂搭乘，從台中火車站搭車遊覽逢甲夜市及台中國家歌劇院等知名景點。

    台中市觀旅局長陳美秀說，民間旅行社與台中客運合作快閃推出台中雙層觀光巴士，搭乘2樓上層座位，不論是室內區或戶外敞篷區，可體驗難得的視覺角度俯瞰台中景緻，希望民眾搶搭，今年再推出優惠，提供台中的觀光新穎的旅遊模式，讓遊客感受不同的台中。

    華府旅行社董事長廖泳淀說，雙層觀光巴士路線串連台中熱門景點，如近期AI教父黃仁勳造訪、熱播節目「夜市王」參賽的台中必吃「逢甲夜市」，從台中火車站即可搭乘，沿途行經台中地標台中公園、台中州廳、柳川水岸景觀步道、草悟道、台中國家歌劇院、秋紅谷景觀生態公園等重要景點，也是旅客到訪台中不可錯過的旅遊路線；雙層觀光巴士座位有限，歡迎上網預訂搭乘。

    觀旅局說，更多活動及購票資訊可上網https://centraltw.funcard.com.tw/tour/Ld3l查詢。

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