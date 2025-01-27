春節到屏東賞花燈、逛市集 好玩、好吃又好看

屏東市萬年溪花燈區璀璨浪漫。（記者李立法攝）

2025/01/27 12:51

〔記者李立法／屏東報導〕春節到屏東好玩、好吃又好看，白天參觀熱帶農業博覽會，品嚐道地農特產品後，接著搭乘沿山185雙層觀光巴士，飽覽沿線壯麗景色，晚間漫步萬年溪及縣民公園，感受屏東燈節的璀璨浪漫氣氛，超人氣的屏東3大春節市集，也將在除夕熱鬧登場，滿足遊客吃喝玩樂的需求。

南台灣的冬陽驅走寒意，適合走春，深受春遊民眾歡迎的沿山公路雙層觀光巴士，即日起至3月2日可預約搭乘，從水門轉運站出發，沿途風光明媚，還有豐富的在地文化。

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屏東熱帶農業博覽會，除了展示屏東精緻農業技術與豐富多樣的農特產品外，還有壯觀的彩稻圖案，以及充滿自然和諧之美的「地景長廊」與「百花百果」等展區，展期至2月9日止。

今年屏東燈節除了屏東市的萬年溪燈區、縣民公園燈區與勝利星村燈區，還增加了內埔鄉龍頸溪客家燈區，4大燈區佈置超過50組的藝術燈飾，每日下午5點30分至晚間10點亮燈，散發濃濃的年節氣氛，屏東燈節將展至2月16日。

往年均吸引數十萬人潮湧入的潮州、內埔及東港等3大春節市集，將從除夕（1月28日）展開，營業至大年初4（2月1日），今年屏東市公所也特別在慈鳳宮前的永福路及中山路段舉辦年街活動，除琳瑯滿目的各式美食攤位，還有街頭表演，讓遊客盡情吃喝玩樂。

屏東市萬年溪花燈區璀璨浪漫。（記者李立法攝）

勝利星村花燈區，繽紛亮麗，吸引遊客拍照打卡。（記者李立法攝）

屏東市慈鳳宮前永福路段春節市集，各式美食攤位吸引人潮。（記者李立法攝）

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