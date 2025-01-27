瓏山林企業送暖 贈1444份千元紅包助新北宜蘭弱勢過好年

瓏山林企業發起的「新春送暖暨紀念自由時報與相關企業創辦人林榮三先生」活動在年前圓滿完成，送暖新北、宜蘭13個機構，送出1444份千元紅包。（瓏山林台北中和飯店提供）

2025/01/27 11:47

〔記者黃子暘／新北報導〕歲末年終，有許多弱勢家庭、獨居長者、街友等需要關懷，由瓏山林企業發起、旗下飯店事業體「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」與「瓏山林台北中和飯店」執行的「新春送暖暨紀念自由時報與相關企業創辦人林榮三先生」活動在年前圓滿完成。飯店總經理朱少菡表示，活動共計走訪宜蘭與新北市13個機構，總計送出1444份千元紅包，為需要照顧的朋友捎來新年希望與溫暖，此外，瓏山林落實企業責任，自2009年起累計捐款已達3億3100萬元。

朱少菡表示，瓏山林秉持創辦人林榮三愛護台灣、回饋社會精神，始終牢記企業社會責任，自2009年「八八水災」起，就不定期地因應重大災害發起愛心捐款活動，包括2014年「高雄氣爆」、2016年「台南震災」、2018年「花蓮強震」、2021年「高雄城中城大火」與武漢肺炎防疫送暖、2022年賑濟烏克蘭與2023年屏東火災爆炸災害傷者與遺屬協助等；此外，每年年中，旗下飯店事業體執行「你捐我捐愛加倍」公益活動會募款與加倍捐贈台灣在地公益團體，迄今累計捐款達3億3100萬元。

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朱少菡說，「新春送暖暨紀念自由時報與相關企業創辦人林榮三先生」活動， 自2016年發起，持續關懷新北市、宜蘭縣在地弱勢族群，截至去年已累計送出7000個紅包、超過700萬元；今年度歲末，活動從去年底12月「新北市街友外展服務中心」送暖街友開始送暖，共走訪「社團法人台灣芒草心慈善協會 香香澡堂」、「基督教芥菜種會附設新北市私立愛心育幼院」、「南機場忠勤里獨居長者與低收入戶」等13個機構，累計送出1444份千元紅包與價值千元的禮物袋共130個，禮物袋內容物為實用的1.5公斤銀養奶粉與1.5公升綿羊油沐浴乳各1罐。

朱少菡指出，瓏山林企業9年來送暖行動不曾間斷，期望於歲末寒冬之際援助新北市與宜蘭在地弱勢族群，讓善循環、社會充滿更多愛與溫暖，並透過持續不懈，延續瓏山林企業對社會的承諾，將溫暖、關愛傳遞給每一位需要幫助者。

瓏山林企業發起的「新春送暖暨紀念自由時報與相關企業創辦人林榮三先生」活動在年前圓滿完成，送暖新北、宜蘭13個機構，送出1444份千元紅包。（瓏山林台北中和飯店提供）

瓏山林企業發起的「新春送暖暨紀念自由時報與相關企業創辦人林榮三先生」活動在年前圓滿完成，送暖新北、宜蘭13個機構，送出1444份千元紅包。（瓏山林台北中和飯店提供）

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