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    桃園褒忠祠義民廟春節湧人潮 平鎮警連4天交管

    桃園平鎮警分局自小年夜（27日）晚上10點起，至農曆正月初2（1月30日）下午5點止，將針對褒忠祠義民廟周邊道路，連續4天實施彈性交通疏導管制措施。（警方提供）

    桃園平鎮警分局自小年夜（27日）晚上10點起，至農曆正月初2（1月30日）下午5點止，將針對褒忠祠義民廟周邊道路，連續4天實施彈性交通疏導管制措施。（警方提供）

    2025/01/27 13:07

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕因應春節過年期間參香走春人潮，桃園市平鎮警分局自今天小年夜（27日）晚上10點起，至農曆正月初2（1月30日）下午5點止，將針對平鎮區信仰中心褒忠祠義民廟周邊道路，連續4天實施彈性交通疏導管制措施。

    平鎮警方表示，褒忠祠義民廟是平鎮區民眾的信仰中心，廟宇香火十分鼎盛，預估春節假期將湧入大量人潮，為維護周邊道路人車通暢，已結合義民里守望相助隊及義交人員，針對義民廟周邊復旦路二段、復旦路二段23巷及廣泰路，自小年夜 （1月27日）晚間10點起至農曆正月初2 （1月30日）下午5點止，連續4天實施彈性交通疏導管制措施。

    平鎮警方建議，因過年期間參香人車眾多，褒忠祠義民廟周邊路段，均為禁止臨時停車，且廟內所附停車格有限，若廟前停車場額滿時，可轉停一旁聯新醫院停車場及乙未保台紀念公園地下停車場停放，若遇救護車載運病患，請用路人耐心禮讓，並遵從警方及義交人員引導，維護年節交通秩序。

    另也鼓勵參香民眾儘量搭乘大眾運輸工具，減少車流直接進入市區，造成市區回堵，往年來到褒忠祠義民廟參拜香客眾多，警方將視現場人車狀況，機動管制周邊復旦路二段道路，以單行道方式管制進入車輛，呼籲香客依指示標誌及警方人員引導。

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