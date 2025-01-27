綠色環境給付計畫申報至2/8止 農糧署籲注意時效

114年綠色環境給付計畫申報作業至2月8日止，農糧署籲農友注意時效。（記者李立法攝）

2025/01/27 13:07

〔記者李立法／屏東報導〕2025年「綠色環境給付計畫」轉（契）作、生產環境維護、自行復耕種植及繳售公糧稻穀登記申報作業，受理截止日期至2月8日止，農糧署籲請尚未申報農友於春節假期結束後儘速至鄉鎮市公所或農會申辦，維護自身權益。

農糧署南區分署表示，為維護國內有限農業生產環境資源，今年同步提高轉作及生產環境維護獎勵金每公頃1萬元，農友轉作雜糧每公頃最高給付7萬元，此外，符合2018至2021年間之任一年度2期作有申報種稻紀錄的田區，2期作不種稻轉雜糧旱作每公頃獎勵1.5萬元，參與雜糧集團產區契作每公頃再加碼0.5萬元，除保障農民收益，也讓糧食產業更多樣化，提高國產雜糧供應量能及糧食安全韌性。

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農糧署南區分署表示，為符合農友不同耕作需求，除生產環境維護措施每年只能申報1次且不得跨年度外，其餘措施可申報跨年度耕作，農友可參考縣市政府推薦的「在地農友耕作模式」，並鼓勵農友於年初同時申報全年2次耕作措施。

南區分署表示，考量部分農友下半年耕作規劃需求，對於年初未能同時申報2次者，可在縣市政府公告的補申報期內，補辦理1次下半年為6月1日以後的耕作措施，請符合申辦資格的農友，務必把握截止日2月8日前，到全台任一家農會或公所辦理，逾期將不受理。

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