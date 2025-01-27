台南走春新景點 探索珍稀自然資源與歷史的交織

桂子山作為水交社文化園區內的重要地標，民眾可登至頂端涼亭環伺周圍景觀。（記者王姝琇攝）

2025/01/27 12:38

〔記者王姝琇／台南報導〕哈赫拿爾森林歷經「竹溪水岸改善及環境營造」工程，完整保留森林林相的原始風貌，以低密度開發手法保留水岸自然生態，配合整體空間整理及亮點營造，規劃設置洪泛平原、手作步道、生態教育導覽解說與休憩設施，讓民眾體驗森林生態探索的水岸環境。

有「台南市區最後秘境」之稱的哈赫拿爾森林，位在竹溪流域南區段一帶，其發源地就是知名巴克禮公園「夢湖」，蜿蜒流過市立體育場後再進入哈赫拿爾森林，形成市區難得的大片自然林。

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台南市水利局長邱忠川說，這座森林最早於17世紀便已記載於文獻史料及古地圖，其名為「哈赫拿爾森林（Hagenaars Bosch）」意為「海牙人的森林」，亦曾是野鹿群棲的古獵場，即便周遭聚落城市隨著時代更迭變化，林中仍維持著巨樹參天的原始林相，是府城珍稀的自然資源。

邱忠川指出，南市府推動「竹溪水岸改善及環境營造」工程，完整保留森林林相的原始風貌，使民眾得以深入探索以低度開發原則進行自然復育與手作步道的營造，減少使用混凝土、瀝青等硬鋪面，改以軟性鋪面進行森林園區內動線之塑造，為森林內的野生動物保留生物通道。

此外，整體步道系統更結合定點解說系統的導入，適度提供民眾親近、探訪此一台南都市綠肺與蜿蜒其中的水脈，搭配專業生態導覽人員解說，創造傳遞豐富、具深度的生態與文化知識鏈結，大幅提升環境教育效益，打造一塊遠離都會塵囂且富含歷史文化底蘊的野趣淨地。

而位在哈赫拿爾森林公園國民路端出入口的對面，正是甫開放的水交社桂子山，是台南市區唯一的山丘，海拔29.5公尺，地處南門外的地理位置與府城歷史至高點的過去，歷史意義非凡，不僅是戰後觀察日蝕的最佳地點，當時更因登高即可望見海岸線，因而又有「汐見之丘」之稱。

台南市文化局指出，桂子山作為水交社文化園區內的重要地標，打造成府城的歷史教育與休閒場域，民眾可登至頂端涼亭環伺周圍景觀、碉堡特展空間，深入了解桂子山的前世今生與現況；趕在今年農曆年前揭幕啟用，再添台南春遊新景點。

趕在農曆年前開放的水交社桂子山，是台南市區唯一的山丘，海拔29.5公尺。（記者王姝琇攝）

哈赫拿爾森林規劃設置洪泛平原、步道、生態教育導覽解說等，讓民眾體驗森林生態探索的水岸環境。（記者王姝琇攝）

哈赫拿爾森林規劃設置洪泛平原、步道、生態教育導覽解說等，讓民眾體驗森林生態探索的水岸環境。（記者王姝琇攝）

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