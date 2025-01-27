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    蛇麼都好玩 台南樹谷、天鵝湖新春迎賓

    樹谷園區初一至初五不打烊，邀親子來走春。（南市經發局提供）

    樹谷園區初一至初五不打烊，邀親子來走春。（南市經發局提供）

    2025/01/27 11:42

    〔吳俊鋒／台南報導〕台南市樹谷園區新春不打烊，初一至初五維持營運，恐龍博物館、動物農場、冒險體驗場陪親子們過年；而新營天鵝湖則可親近大自然，體驗豐富濕地生態，市府歡迎各界來遊賞。

    新市樹谷園區推出勇闖「恐龍島沙坑」，化身古生物學家，體驗挖掘恐龍、長毛象化石樂趣，冒險體驗場也適合親子共同參加，利用繩索攀上樹梢的「攀樹GO」，以及全新開放的「雲端歷險」與「高空跳塔」。

    雲端歷險建有3米高的冒險廊道，含閃電步道、空中斷橋、空中滑索等7個刺激關卡，還能從空中俯瞰農場可愛動物。

    8米高的高空跳塔則膽量極限，一躍而下享受自由落體的快感；另外，樹谷農場推出全新「可愛動物互動區」，與小山羌、羊兒近距離互動，還有機會遇到害羞水豚君。

    至於新營天鵝湖，可漫遊景觀步道，閱讀埤圳悠久文化，欣賞著名又浪漫的雕像，市長黃偉哲邀請大家來走春。

    水利局表示，新營區天鵝湖公園，古稱為「埤寮埤」，據傳新營區為天鵝穴，而埤寮埤的位置於天鵝眼，故從埤寮埤改名為天鵝湖，自古即為擔負灌溉用水蓄水功能的埤塘，目前為嘉南埤圳濕地（國家級）18個埤圳中陸域腹地較大者。

    天鵝湖有豐富的生態，包括白鷺鷥、夜鷺、紅冠水雉等水鳥，環湖木棧道長達2公里，讓民眾在漫步中可以觀察到濕地豐富的自然生態、入口顯著地標天鵝噴水池映襯湖中拱橋，無論是日出或日落時分都顯得特別浪漫，是大新營地區居民休閒遊憩的後花園。

    為提升天鵝湖生態保育與遊憩功能，市府致力推動天鵝湖景觀營造，優化入口景觀意象，增設UBIKE自行車站及優化無障礙公廁，設計融入濕地保護與生態維護，提供更便捷、舒適的休閒環境。

    樹谷園區初一至初五不打烊，邀親子來走春。（南市經發局提供）

    樹谷園區初一至初五不打烊，邀親子來走春。（南市經發局提供）

    新營天鵝湖有豐富的自然生態，市長黃偉哲歡迎大家一起來遊賞。（南市水利局提供）

    新營天鵝湖有豐富的自然生態，市長黃偉哲歡迎大家一起來遊賞。（南市水利局提供）

    新營天鵝湖有豐富的自然生態，市長黃偉哲歡迎大家一起來遊賞。（南市水利局提供）

    新營天鵝湖有豐富的自然生態，市長黃偉哲歡迎大家一起來遊賞。（南市水利局提供）

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