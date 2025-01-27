迎農曆春節 苗栗開放這5天施放爆竹到午夜12點

苗栗縣政府因應農曆春節及民俗節慶活動需求，公告開放小年夜等5天施放一般煙火爆竹延長2個小時至午夜12點。（資料照）

2025/01/27 11:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆春節期間，宮廟及民眾會施放爆竹慶祝迎新年，苗栗縣政府因應年節或特殊節慶等需求，公告今天1月27日（小年夜）、1月28日（除夕）、2月5日（初九天公生）、2月12日（元宵節）及14日（化龍返天），施放一般煙火爆竹開放延長2個小時至午夜12點。

苗栗縣爆竹煙火施放管制自治條例規定，開放飛行類、升空類、炸音類一般爆竹煙火施放，平日上午6點至晚上10點，但因應年節或特殊節慶等需求，經縣府公告之日期，得開放。

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苗栗縣消防局長匡夢麟表示，依傳統習俗，民眾於小年夜、除夕、初九「天公生」、元宵節，會拜拜燃炮、守歲施放爆竹營造熱鬧氣氛，另苗栗市因元宵特有民俗活動（火旁）龍「化龍返天」，公告今年春節期間1月27日、28日及2月5日、12日、14日，共5天延長時間至午夜12點，且不能在學校、加油站及醫療院所等附近施放，違反規定可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

消防局另提醒民眾施放爆竹時一定要遵守產品標示的使用方法，選擇空曠地點燃放，且不可串接堆疊燃放，也不可對人、建築物、易燃物發射等安全施放守則，避免意外造成火災事故或人員傷亡。

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