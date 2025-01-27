北市5處熱門景點 西門町商圈人最多

陽明山是遊客到台北市的熱門景點之一，目前正值花季，各品種櫻花陸續盛開。（記者田裕華攝）

2025/01/27 11:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市觀光傳播局統計，台北市2024年主要觀光遊憩區總遊客達1億23萬1370人次，前5大熱門景點依序為西門町商圈、台北101、松山文創園區、陽明公園（陽明山）及西門紅樓；春節期間，5大熱門景點都有活動，包括西門町燈節、陽明山花季、松山文創園區「蛇龍舞春－大過蛇年」等。

觀傳局指出，台北市各大景點一直是全台民眾走春熱門選項，根據觀傳局113年度「主要觀光遊憩區遊客人數調查」統計，各主要觀光遊憩據點的總遊客人次已達1億23萬1370人次，其中最受國內外遊客歡迎的前5大熱門景點，依序為西門町商圈（2876萬9832人次）、台北101（1274萬8808人次）、松山文創園區（980萬7516人次）、陽明公園（陽明山）（643萬6602人次）及西門紅樓（463萬1214人次）。

請繼續往下閱讀...

觀傳局推薦，春節走春不能錯過「松山文創園區」，即日起至3月2日正舉辦「蛇龍舞春－大過蛇年」，除有春節限定裝置，如「蛇燦蓮花窗框」、「四大門神」，增添節慶氛圍感，也規劃製菸工廠「十萬個為蛇麼？」消防栓箱集章活動，集滿可兌換松鴨桑福氣小掛飾。

另外，「國立臺灣科學教育館」的「YA！蛇－114乙巳蛇年農曆春節活動」，1月29日至2月2日期間，民眾持當日任一入館憑證，即可獲得「蛇來九穩」闖關酷卡，解題後能獲得賀歲小禮；「臺北市立天文科學教育館」則有「旅行到火星」特展，都是體驗奇幻科學世界與探索宇宙奧秘的好選擇。鄰近的「臺北市兒童新樂園」於1月29日至2月2日期間，屬蛇民眾出示相關證件，可免費入園。

以西門町為主場的「2025台北燈節」，將在春節假期最後一天2月2日登場，主燈「福蛇豆豆」設置於中山堂前廣場，除了「主燈區」外，還有「西門展區」、「中華路展區」及「北門展區」共4大展區；春節期間天天不打烊的，還包括林官邸公園、台北植物園、陽明公園及台北101等；動物園、自來水園區及華山1914文化創意產業園區，除夕當日休館。更多景點資訊及春節活動訊息，可參考「114年農曆春節臺北市觀光景點營業時間及活動資訊（FAQ）」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法