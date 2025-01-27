20縣市低溫特報！中部以北下探6度

氣象署今低溫特報擴及本島全縣市以及澎湖等20縣市，其中中部以北、宜花亮起非常寒冷的「橙色燈號」。（圖擷自中央氣象署）

2025/01/27 11:31

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕入冬最強冷空氣發威！台北今（27日）晨06:43低溫10.3度，達寒流達標（低於10.4度以下），受首波寒流以及輻射冷卻影響，氣象署今低溫特報擴及本島全縣市以及澎湖等20縣市，其中中部以北、宜花亮起低溫「橙色燈號」，有6度以下氣溫出現可能。

中央氣象署今上午10點43分針對20縣市發布低溫特報，今至初一（29日）清晨受寒流及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今明台中以北及南投局部地區有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

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低溫區域「橙色燈號」（非常寒冷）包括新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；台北市、新竹市、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

「黃色燈號」（寒冷）則有彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、臺東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署提醒加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

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