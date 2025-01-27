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    下午轉乾、入夜超冷！全台低溫特報 屏東以北10度以下

    低溫狀況。（氣象署提供）

    低溫狀況。（氣象署提供）

    2025/01/27 11:16

    〔記者吳亮儀／台北報導〕寒流發威，今天（27日）晚間會超冷！中央氣象署預報，受這波寒流影響，最冷的時刻就是今天晚間到明天清晨，除了屏東以外，其他縣市都有可能出現10度以下的低溫。

    氣象署預報員林定宜表示，這波寒流會在今天下午從濕冷轉為乾冷，各地降雨停歇，高山降雪也會停，因為沒有水氣，不過上午各地有回報，包括合歡山武嶺、太平山、玉山氣象站等都有回報下雪了，普遍來講，中部以北高山都有下雪，但陽明山沒有。

    林定宜說，最冷的時刻就是今晚到明天清晨，中部以北和東北部會出現7到8度的低溫，其他地區也有可能有10度以下低溫出現，氣象署也對此發布低溫特報，提醒民眾注意防寒。

    氣象署在今天上午10時43分發布低溫特報，台灣本島全部被含括在內。橙色燈號包括新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣、台北市、新竹市、花蓮縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；黃色燈號包括彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、金門縣，有10度以下氣溫發生的機率。

    林定宜也提醒，今天東部及東南部地區有局部短暫雨，北部、東北部地區及中南部山區為短暫雨後多雲，其他地區及澎湖為多雲，金門、馬祖為晴到多雲。

    明天各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。林定宜也提醒，今、明兩天基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，請注意。

    台灣本島全都在低溫特報範圍內。（氣象署提供）

    台灣本島全都在低溫特報範圍內。（氣象署提供）

    定量降雨趨勢。（氣象署提供）

    定量降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    風浪預測。（氣象署提供）

    風浪預測。（氣象署提供）

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