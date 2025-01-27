地震搖不停嘉市友忠路鷹架倒塌 廠商到場拆除

嘉義市友忠路工地鷹架因陣風及地震倒塌。（記者王善嬿攝）

2025/01/27 11:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕小年夜地震頻頻，今晨至今已發生13起地震，最大為上午8點18分台東發生規模5.2地震。嘉義市友忠路一處工地鷹架，因清晨地震搖不停，加上今早寒風陣陣，上午被民眾發現半邊已倒塌接近友忠路慢車道，協力廠商上午接到通報，立即到場拆除，預計中午前完成。

今農曆春節小年夜地震頻繁，自凌晨0點35分起至上午10點半，已發生13起地震，其中凌晨2點06分、9點58分，分別在台南市東山區及楠西區，發生規模4.5地震，嘉義縣市有感，嘉義最大震度大埔鄉4級，嘉市有3級。

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市議員王浩今在「嘉義綠豆大小事」貼文提醒，接獲民眾通報，友忠路近中興路口有工地鷹架倒塌，可能損及停車工地旁的2部汽車，他已通知警方到場處理，未有人員受傷。

在場廠商說，鷹架倒塌原因還要釐清，不過今早上有較大陣風與地震也有影響，之後會進行檢討，目前先將現場處理好，至於現場是否造成路邊停車車輛損害，正清查中。

嘉義市政府表示，此工地非政府機關建案，都市發展處已聯繫廠商，廠商已派工處理，預計中午前可處理完畢。

嘉義市友忠路有工地鷹架倒塌，廠商進行拆除。（記者王善嬿攝）

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