為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    地震搖不停嘉市友忠路鷹架倒塌 廠商到場拆除

    嘉義市友忠路工地鷹架因陣風及地震倒塌。（記者王善嬿攝）

    嘉義市友忠路工地鷹架因陣風及地震倒塌。（記者王善嬿攝）

    2025/01/27 11:29

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕小年夜地震頻頻，今晨至今已發生13起地震，最大為上午8點18分台東發生規模5.2地震。嘉義市友忠路一處工地鷹架，因清晨地震搖不停，加上今早寒風陣陣，上午被民眾發現半邊已倒塌接近友忠路慢車道，協力廠商上午接到通報，立即到場拆除，預計中午前完成。

    今農曆春節小年夜地震頻繁，自凌晨0點35分起至上午10點半，已發生13起地震，其中凌晨2點06分、9點58分，分別在台南市東山區及楠西區，發生規模4.5地震，嘉義縣市有感，嘉義最大震度大埔鄉4級，嘉市有3級。

    市議員王浩今在「嘉義綠豆大小事」貼文提醒，接獲民眾通報，友忠路近中興路口有工地鷹架倒塌，可能損及停車工地旁的2部汽車，他已通知警方到場處理，未有人員受傷。

    在場廠商說，鷹架倒塌原因還要釐清，不過今早上有較大陣風與地震也有影響，之後會進行檢討，目前先將現場處理好，至於現場是否造成路邊停車車輛損害，正清查中。

    嘉義市政府表示，此工地非政府機關建案，都市發展處已聯繫廠商，廠商已派工處理，預計中午前可處理完畢。

    嘉義市友忠路有工地鷹架倒塌，廠商進行拆除。（記者王善嬿攝）

    嘉義市友忠路有工地鷹架倒塌，廠商進行拆除。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播