除夕圍爐一桌好料理 民俗專家提醒：3樣菜不上桌

廖大乙建議圍爐年菜可將紅蘿蔔、蔥、芹菜、青蒜入菜，有吉祥開運之意。（廖大乙提供）

2025/01/27 11:12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕明天（28日）就是除夕，全家團圓圍爐除舊歲迎新年，很多家庭今天還在採買年夜菜，圍爐料理好吃還都有吉祥寓意，民俗專家廖大乙建議，魚、雞之外，還可將紅蘿蔔、蔥、芹菜、青蒜入菜，蛇年祈求好彩頭，另羹湯、蝦子、豆花暫不上桌，避掉「做事吃到羹」、「輸到蝦蝦蝦」、「滿面全豆花」。

近期受到近期氣候穩定，蔬菜產區供貨穩定，蔬菜價格公道，豬雞價格也算平穩，民眾可放心採買年菜，為家人準備豐盛的年夜飯，民俗專家廖大乙表示，圍爐的年菜不只好吃，且依照年俗都有吉祥寓意，因此魚、雞是什麼要準備的料理，希望「年年有餘」、「起家（雞）」。

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除了魚、雞之外，配料或蔬菜類，記得把紅蘿蔔、蔥、芹菜和青蒜買回家。蛇年（乙巳年」屬木，紅色是可以興旺的吉祥色，「紅彩頭」有吉祥、有「好彩頭」。另外屬於極佳配角的芹菜、蔥有「勤勞」、「聰明」之寓意，青蒜則有「會計算」之意，讓生活會計算、功課會計算。

廖大乙也建議，圍爐最好暫時不要讓各種羹湯、蝦子、豆花上桌，尤其是過年想買樂透彩、刮刮樂彩券，或是跟家人玩牌的人，圍爐或到大年初四，暫時不要吃蝦子，以免「輸到蝦蝦蝦」；此外不上桌的羹湯，是為了避免「吃到羹」，即避免做事吃癟、踢到鐵板。至於不吃「豆花」，則是避免遇到挫折、搞到灰頭土臉。

以上為民俗說法 僅供參考

過年想中樂透、打牌贏，暫時不要讓蝦子上桌，以免「輸到蝦蝦蝦」。（記者陳鳳麗攝）

廖大乙也建議年夜飯不要吃羹湯料理，避免做事吃癟、踢到鐵板。（記者陳鳳麗攝）

廖大乙建議圍爐時，豆花暫不入菜，避免「滿面全豆花」。（記者陳鳳麗攝）

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