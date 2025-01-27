楊梅休息站4死4傷 高公局重申設施沒問題 籲勿依賴輔助駕駛

國道1號楊梅休息站1月25日發生電動車自撞分隔島車禍，造成4死4傷。（資料照）

2025/01/27 11:02

〔記者吳亮儀／台北報導〕前天凌晨國道1號楊梅休息站前發生電動車自撞分隔島4死4傷車禍，高速公路局今（27）日說明，確認休息站入口設計都有符合規範，包括減速提醒、速限標示和地面標字，未來也會額外增設警語，提醒駕駛人不要依賴車輛的輔助駕駛系統。

高速公路局今天說明，事發的該路段都依照公路路線設計規範，另為提醒用路人減速，沿線自主線依序降速100->80->60，並設有相關速限標誌及地面標字。

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高公局表示，依事發地點發生的5件自撞事故資料分析顯示，事故原因主要為使用行車輔助系統、疲勞駕駛、分心駕駛等，都屬於用路人操作或個人身心狀態所導致之交通事故。而為加強提醒與警示，高公局已陸續增加交通工程設施，包括增設路面速限標字、交通桿、導標、護欄設反光浪板、跳動路面減速標線、及去年10月28日再增設視覺化減速標線，以強化警示效果及促使用路人依循車道標線行駛。

有關民眾反映該路段採用水泥護欄太堅硬部分，高公局表示，主要考量國道車速快，與進入休息站的車輛須有區隔設施，因此比照國道中央分隔帶作法，採取水泥護欄方式，以避免車輛失控衝入休息站。另外為增加車輛操作失誤緩衝效果，現場都已設有注水式交通桶及交通桿等警示設施，以提醒用路人小心駕駛。

高公局表示，近期將再在路段增設警示標誌，提醒用路人注意前方速限降低應小心駕駛及手握方向盤不依賴輔助駕駛，並擴大槽化區範圍及每2公尺加密設置雙排360度強化玻璃標記，強化警示效果。

高公局特別呼籲用路人，輔助駕駛系統仍無法偵測道路所有情境因此有其盲點及限制條件，包括與前車速差過大、前車未行駛於車道正中間、行駛路型特殊、前車行駛間突然轉向或切入、特殊路況天候及前車外型特殊等6種情況。

高公局指出，尤其開車進出高速公路交流道時，包括各交流道、地磅站、服務區、休息站等都屬於輔助駕駛系統使用盲點的路段，符合前述行駛路型特殊及前車行駛間突然轉向或切入等2種情境，「強烈建議不要使用輔助駕駛系統」，因輔助駕駛系統極可能無法正確辨識出入口匝道；此外若開啓輔助駕駛，也應全程手握方向盤並注意車前狀況、保持安全距離，以確保行車安全。

高公局籲請用路人善用1968 App的推播功能，目前1968 App「自訂推播」功能中有「特殊路段推播」，用路人可依需求選擇欲通往之交流道或服務區（休息站）等，系統於車輛即將抵達時會主動提示，駕駛人可即早應變；另高公局再次強調，切勿超載且上車後所有車上人員均應依規定繫妥安全帶，其中兒童乘坐於汽車後座，4歲以下應使用幼童用安全座椅；4-12歲則應使用安全座椅或增高墊，以維自身安全。

高公局指出，有6種況輔助駕駛無法辨識。（高公局提供）

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