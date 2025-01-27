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    侯友宜傳統市場拜早年 市場處推抽家電、單車活動

    新北市長侯友宜今（27）日到板橋區新埔攤集區視察年貨採買與營業情形，並發送「蛇福泰吉」福袋與春聯向大眾拜年。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今（27）日到板橋區新埔攤集區視察年貨採買與營業情形，並發送「蛇福泰吉」福袋與春聯向大眾拜年。（記者黃子暘攝）

    2025/01/27 10:29

    〔記者黃子暘／新北報導〕除夕將至，不少民眾把握時間採購年貨，新北市長侯友宜今（27）日到板橋區新埔攤集區視察年貨採買與營業情形，並發送「蛇福泰吉」福袋與春聯向大眾拜年。市場處表示，年節期間，市場處推出年節打卡抽獎活動，即日起至2月5日，只要完成「一起做家事吧」或「春節走春踏青趣」拍照打卡任務，有機會抽中知名品牌家電、單車等多項好禮。

    侯友宜一早前往市場拜早年，他說，過年沒來傳統市場採購年貨就是少一味，在傳統市場，除了能感受年節加持後的市場人情味外，買到的年貨年菜也是最讚、最新鮮的；他藉此機會向大眾拜早年，並分享新北市今年的「蛇福泰吉」福袋與春聯。

    侯友宜也提醒，目前尚處流感高峰期，春節前夕是市場人潮最多的時候，請大眾務必留意保暖，並做好個人衛生保護，一起平安度過農曆年節。

    市場處說，年節期間，市場處有辦理年節打卡抽獎活動，即起至2月5日，完成「一起做家事吧」或「春節走春踏青趣」拍照打卡任務，並上傳至指定貼文下方，即有機會抽中知名品牌家電、單車、旅遊住宿券及瑜珈球等多項生活好禮，詳細資訊可洽「來新北逛菜市」粉專

    新北市長侯友宜今（27）日到板橋區新埔攤集區視察年貨採買與營業情形，並發送「蛇福泰吉」福袋與春聯向大眾拜年。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今（27）日到板橋區新埔攤集區視察年貨採買與營業情形，並發送「蛇福泰吉」福袋與春聯向大眾拜年。（記者黃子暘攝）

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