南橫最美學校櫻梅滿開 「世外桃源」成新春打卡景點

桃源國中校園梅花盛開。（桃源國中提供）

2025/01/27 10:36

〔記者許麗娟／高雄報導〕寒流一波波讓梅花、櫻花陸續綻放，位於南橫公路山區的高雄市桃源區桃源國中，校園內30棵梅樹梅花及加上周邊櫻花林正盛開，猶如世外桃源般的美景，被稱為南橫公路上最美的學校，在春節連假成為遊客造訪打卡的景點。

桃源國中校長陳世明表示，學校在3年前進行校園綠美化運動，於校園中種植30棵的梅樹、蘭花、鹿角蕨、多肉植物和紫斑蝶的蜜源植物等，最近新年期間氣候寒冷，校園及周邊的梅花、櫻花已經盛開，放眼望去相當美麗，吸引不少居民和遊客到訪，已成為南橫公路上的秘境。

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陳世明說，桃源國中的美麗校園花朵盛開，也迎來多種美麗的蝴蝶、鳥類與生物孕育其中，成為學生最佳學習的天然生物教室，新春期間造訪南橫公路美景，也別忘了到此一遊。

位於南橫公路的桃源國中周邊近日櫻花盛開，學生穿著原住民傳統服飾前往拍照。（桃源國中提供）

桃源國中周邊近日櫻花盛開，學生穿著原住民傳統服飾拍照。（桃源國中提供）

桃源國中校園於3年前進行綠美化運動，讓校園內充滿綠意，也吸引昆蟲、鳥類到訪。（桃源國中提供）

桃源國中校園梅花盛開。（桃源國中提供）

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