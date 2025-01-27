小年夜返鄉、出遊車潮將湧現 這些省道路段易壅塞

公路局指出，省道易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段，例如台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3霧峰交流道、台88線鳳山至五甲路段等。（資料照）

2025/01/27 10:14

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（27日）是小年夜，交通部公路局指出，今天返鄉和出遊車潮將湧現，提醒多處省道路段容易壅塞，並協調客運業者加開班次。

公路局指出，省道易壅塞路段包含快速公路銜接國道路段，例如台64線接國3中和交流道、台74線台中環線接國3霧峰交流道、台88線鳳山至五甲路段等。

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還有主要省道幹道例如台61鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台9線南迴公路及台1線水底寮楓港路段等，以及觀光景點聯外道路例如北部台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台2線福隆路段、台2線萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、台9線新店至烏來路段等。

昨天（26日）省道部分路段也有車多或壅塞情形，包含台74線台中環線接國3快官及霧峰交流道、台64線接國3中和交流道等。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5601班次，疏運9萬8792人，疏運人數較113年同期增加47%；東部國道客運路線共計行駛1522班次，疏運2萬4412人，疏運人數較113年同期增加37.7%。

公路局建議用路人出發前可先以幸福公路App或智慧化省道即時資訊服務網查詢當地交通狀況再出發，以避免塞在車陣中。

公路局建議出遊前，先用「幸福公路App」確認路況。（公路局提供）

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