新北運動中心初二開館 租借場地限定優惠

新北市體育局指出，新北市運動中心、泰山體育館及板樹體育館在除夕、初一休館，初二至初五（1月30日至2月2日）營業時間上午8點至下午5點。圖為五股運動中心。（新北市體育局提供）

2025/01/27 11:40

〔記者黃子暘／新北報導〕農曆春節期間不妨到運動中心運動，新北市體育局指出，新北市運動中心、泰山體育館及板樹體育館在除夕、初一休館，初二至初五（1月30日至2月2日）營業時間上午8點至下午5點，提供市民朋友多元運動選擇；另外部分運動中心推出新春入場活動，包括贈送體驗券、小費滿額送小禮等。

體育局指出，新春入場活動五花八門，五股運動中心購買單次票，即可參加幸運擲骰子一次，骰子點數大於工作人員即可獲得一張體驗券；鶯歌運動中心分享FB貼文贈送VIP票券一張（使用期限為30天）；板橋運動中心現場消費滿100元，憑發票抽扭蛋一次贈送精美禮物，每日限量50顆；樹林、汐止、淡水、新店運動中心、泰山體育館、樹林體育館、新莊運動易利站及三重隔壁運動中心推出消費指定金額抽紅包及折價券等新年限定活動。

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體育局補充，過年期間球場租借也有限定優惠，如三重運動中心全時段籃球場、羽球場、壁球場、桌球場享半價優惠；土城運動中心籃球場、羽球場及冰宮、體適能、游泳入場半價。至於教練帶著上運動課程部分，體育局說，泰山運動中心體適能體驗課只要100元、鶯歌運動中心有氧團體課程單堂168元、永和運動中心報名新春體驗課2堂，即贈送單堂課體驗券一張，4堂再加碼送IOI身體組成分析。

體育局表示，各項新春運動優惠資訊詳情可至各運動中心粉絲專頁查詢，另外2025雙北世壯運報名倒數中，相關活動訊息可持續關注「新北運動聚點」粉專。

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