雲林春節滿滿藝術風 30組街頭藝人在12景點接力演出

為讓民眾感受到雲林的藝術文化底蘊，縣府於春節連假27日至31日在斗六雲中街文創聚落等12處景點，邀請逾30團街頭藝人接力演出。（記者黃淑莉攝）

2025/01/27 10:42

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為讓返鄉鄉親及遊客感受雲林藝術文化底蘊，雲林縣政府規畫「新春走起來．街頭亮起來」系列活動，邀請30組在地街頭藝人，於今（27）日小年夜起至1月31日年初三，在縣內12個景點接力演出，縣長張麗善歡迎民眾走出戶外，體驗雲林春節的熱鬧與溫馨，首場演出於今天下午2點半，在高鐵雲林站大廳表演。

縣府文化觀光處長陳璧君指出，為迎接春節，縣府推出一系列精彩活動，明天除夕夜晚上10點至12點在斗南順安宮有「除夕迎新春歡喜開廟門」，有多元的表演與民眾一起等待開廟門迎接新年。

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另因去年邀請街頭藝人在高鐵雲林站表演受到熱烈迴響，今年擴大辦理，有超過30組街頭藝人團隊參與演出，有小丑秀、薩克斯風、爵士鼓、合唱團、火舞及各式樂團，展演內容從傳統音樂到現代音樂等多元風格。

演出時間27日、28日在高鐵雲林站，29日至31日於斗南他里霧微光草原聚落、行啟紀念館、雲中街文創聚落、二崙故事屋、西螺東市場、土庫庄役場、虎尾建國眷村、雲林布袋戲館、口湖遊客中心、北港登記所等地，歡迎大家走出戶外，一起來體驗雲林的藝術盛宴。

雲林新春街頭藝人表演時間、地點及演出團隊。（雲林縣府提供）

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