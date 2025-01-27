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    台東清晨5.2地震屬獨立事件 氣象署：很靠近鹿野斷層

    台東縣今天上午發生一起規模5.2的地震。（國家災害防救科技中心提供）

    台東縣今天上午發生一起規模5.2的地震。（國家災害防救科技中心提供）

    2025/01/27 09:54

    〔記者吳亮儀／台北報導〕台東縣台東市今天（27日）上午8時18分發生規模5.2地震，中央氣象署研判，這屬於獨立事件，與日前的嘉義大埔地震無關。氣象署也指出，這起地震附近有兩條斷層，很靠近鹿野斷層。

    氣象署地震測報中心科長趙曉玲表示，這起地震是極淺層地震，包括台東、屏東都有四級震度，嘉義和台南也都有二級震度，北部地區就無感；氣象署也針對台東和屏東發布國家及警報。

    趙曉玲表示，這起地震原因也和菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞有關，台灣有七成以上的地震都在東部，且今早台東地震的地點和從歷史地震資料看起來數量非常多，頻率很高，較值得注意的是在2006年四月，這地方曾發生過規模6.2的地震。

    另外，今天凌晨台南也陸續發生幾起小區域的地震，趙曉玲說，目前0121大埔地震餘震仍陸陸續續發生，趨勢主要出現在主震的南邊，目前主震加上餘震累計119起，氣象署也認為，未來一週到兩週仍會有較大規模的地震發生。

    台東縣今天上午發生一起規模5.2的地震。（氣象署提供）

    台東縣今天上午發生一起規模5.2的地震。（氣象署提供）

    台東縣今天上午發生一起規模5.2的地震，周邊震度分布。（國家災害防救科技中心提供）

    台東縣今天上午發生一起規模5.2的地震，周邊震度分布。（國家災害防救科技中心提供）

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