新北寒假弱勢兒少可用早午餐補助 突發急難家庭學生可領百元餐

新北市教育局長張明文指出，市府每年投入5億持續推動「幸福晨飽早餐補助計畫」及「弱勢學生午餐補助計畫」。（新北市教育局提供）

2025/01/27 10:07

〔記者黃子暘／新北報導〕適逢寒假，為使弱勢學童長假期間也能獲得穩定營養，新北市教育局長張明文指出，市府每年投入5億持續推動「幸福晨飽早餐補助計畫」及「弱勢學生午餐補助計畫」，讓孩子安心就學，寒假期間，針對參與學校線上或實體課程的學生，提供每餐40元早餐補助措施，低收入戶學童不論是否到校均提供60元午餐券。

教育局表示，學童可透過「新北校園通」APP掃QR CODE，或用數位學生證（新北兒童卡）於四大超商兌換早餐套餐組合或午餐餐食，早餐最高可兌換67元的組合套餐，午餐則最高可取得75元的餐食；市府社福系統、學校得以藉由超商取餐的方式追蹤統計實際使用情形，關懷弱勢兒少並確保資源公平分配，提供弱勢家庭即時扶助。

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家長商先生說，去年底太太突然因病離世，他也遭公司裁員，只能靠打零工為生，孩子的餐費成了他最擔心的難題，正好學校老師主動了解家庭狀況並協助申請早午餐補助，讓孩子每天能有穩定餐點，他非常感謝市府提供的早午餐補助支持。

教育局補充，針對新北市遭遇突發急難事件的家庭，市府也提供18歲以下學生可至四大超商，八方雲集、鬍鬚張、梁社漢排骨、十八王公劉家肉粽及石門集馨村便當店，領取「幸福保衛站」及「好日子愛心大平台計畫」的100元餐點服務，盼藉由這些具體行動，讓每個孩子感受到社會的溫暖與關懷，更能無後顧之憂，專心學習、健康成長。

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