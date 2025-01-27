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    台東YouBike 2.0增至31站 至3月底前30分鐘免費

    台東縣公共自行車YouBike2.0，趕在過年前擴充到31站點，縣府歡迎鄉親與遊客多加騎乘YouBike，在年節期間，騎出風光好心情，感受台東的年節氛圍。（記者黃明堂攝）

    台東縣公共自行車YouBike2.0，趕在過年前擴充到31站點，縣府歡迎鄉親與遊客多加騎乘YouBike，在年節期間，騎出風光好心情，感受台東的年節氛圍。（記者黃明堂攝）

    2025/01/27 09:41

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府耗費近2億元建置公共自行車YouBike2.0，原本只有14站點，趕在過年前擴充到31站點，為鼓勵鄉親及遊客體驗騎乘，至114年3月31日採「前30分鐘免費騎YouBike 2.0」以及「前30分鐘騎YouBike 2.0E補助10元」營運體驗優惠費率，更加碼「在台東騎YouBike抽熱氣球自由飛」活動，歡迎鄉親與遊客多加騎乘，在年節期間，騎出風光好心情，感受台東的年節氛圍。

    台東縣環保局說明，春節的台東，返鄉過節加上旅遊人潮，吃喝玩樂到處都熱鬧非凡，無論是要品嘗知名小吃米苔目、臭豆腐、豬血湯，還是欲前往海濱公園、森林公園欣賞自然美景，都可以藉由台東縣公共自行車YouBike 輕鬆暢遊。

    台東目前已啟用31個站點、380台車輛，並持續增加設點中，其中包括190輛YouBike 2.0及190輛YouBike 2.0E電輔車。YouBike 2.0E電輔車是一款配備電力輔助的自行車，最高時速可達25公里，上坡或長距離騎行也能輕鬆無負擔，優雅省力，歡迎多加利用。

    環保局進一步指出，為鼓勵鄉親及遊客體驗騎乘，除了補助「前30分鐘免費騎YouBike 2.0」以及「前30分鐘騎YouBike 2.0E補助10元」，更加碼「在台東騎YouBike抽熱氣球自由飛」活動，即日起至3月31日止，民眾只要於台東租借YouBike（2.0或2.0E），合計騎5次即獲得一次抽獎機會（每次租借2.0計為騎乘1次、租借2.0E電輔車計為騎乘2次），活動獎項包括超商禮券、掛耳咖啡禮盒，以及最大獎2025臺灣國際熱氣球嘉年華雙人體驗券等豐富獎項。

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