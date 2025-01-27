雪霸觀霧遊憩區下雪 積雪已達5公分

雪霸國家公園觀霧遊憩區於今（27）日凌晨約4點開始下冰霰，園區內車輛覆上一層白雪。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

2025/01/27 09:28

〔記者彭健禮／苗栗報導〕受強烈大陸冷氣團影響，雪霸國家公園觀霧遊憩區今（27）日凌晨約4點開始下雪，園區內步道及車輛都覆上白雪。雪霸國家公園管理處表示，積雪已達5公分，目前持續中，氣溫介於攝氏零下2到4度，請上山旅客做好保暖，並備好雪鏈等裝備及掌握交通路況，避免發生意外而受困山區。

雪霸國家公園管理處表示，根據中央氣象署預報資訊，此波寒流將持續至29日清晨，呼籲前往觀霧遊憩區的遊客除了須多加注意保暖，更要留意天氣變化及林道、步道上的積雪、結冰狀況，務必事先做好風險評估，準備好雪鏈等裝備及隨時掌握天候狀況與交通路況，避免發生意外而受困山區。

雪霸國家公園觀霧遊憩區於今（27）日凌晨約4點開始下冰霰，園區內步道覆上白雪。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

雪霸國家公園觀霧遊憩區於今（27）日凌晨約4點開始下冰霰，積雪已達5公分。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

受強烈大陸冷氣團影響，雪霸國家公園觀霧遊憩區於今（27）日凌晨約4點開始下冰霰，目前氣溫介於攝氏零下2到4度。 （圖由雪霸國家公園管理處提供）

受強烈大陸冷氣團影響，雪霸國家公園觀霧遊憩區於今（27）日凌晨約4點開始下冰霰，園區內步道覆上白雪。（圖由雪霸國家公園管理處提供）

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