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    宜蘭太平山下冰霰！ 遊客嗨翻

    太平山下冰霰、地面結霜，遊客興奮迎接銀白世界。（太平山國家森林遊樂區提供）

    太平山下冰霰、地面結霜，遊客興奮迎接銀白世界。（太平山國家森林遊樂區提供）

    2025/01/27 09:17

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕入冬第一波寒流開始發威！今天小年夜冷颼颼，海拔2000公尺的宜蘭縣太平山國家森林遊樂區，今天清晨5點因氣溫攝氏零度，加上水氣足夠，園內陸續下起冰霰、地面結霜，處處可見霧淞、雪地美景，上午9點積雪厚度約3公分，遊客開心地在引擎蓋上寫下「新年快樂」慶祝！

    寒流侵襲全台，因水氣足夠，今天凌晨太平山降下冰霰，有來自彰化的民眾特地多留一晚追雪，今早看到冰霰紛飛立刻跑出戶外伸手迎接，感受雪白世界的浪漫。

    截至上午9點，冰霰仍陸續降下，園區一片銀白，大量霧淞覆蓋整片山林，蹦蹦車及沿線軌道也覆蓋白雪，加上地面結霜積雪，高度約3公分，讓大小朋友興奮堆起小雪人、打雪仗。

    太平山莊經理阮名揚說，太平山凌晨5點氣溫攝氏零度，因水氣足夠，開始下起冰霰，由於目前部分路段路面結冰，提醒遊客上山賞雪，基於安全車輛均須掛上雪鏈，不過因小年夜僅營業至中午12點，請民眾留意閉園時間。

    林業保育署宜蘭分署表示，因太平山已下起冰霰，氣溫寒冷，提醒遊客若要上山，請隨時關注官網及FB粉專訊息，並備好保暖裝備；遊樂區小年夜中午開始休園，直到初一1月29日星期三上午8點才開放入園，休園期間遊客無法上山追雪。

    宜蘭太平山今天清晨5點氣溫攝氏零度，加上水氣足夠，園內陸續下起冰霰，遊客見狀開心在引擎蓋上寫下「新年快樂！」 （太平山國家森林遊樂區提供）

    宜蘭太平山今天清晨5點氣溫攝氏零度，加上水氣足夠，園內陸續下起冰霰，遊客見狀開心在引擎蓋上寫下「新年快樂！」 （太平山國家森林遊樂區提供）

    宜蘭太平山今晨陸續下起冰霰、地面結霜，處處可見霧淞、雪地美景。（太平山國家森林遊樂區提供）

    宜蘭太平山今晨陸續下起冰霰、地面結霜，處處可見霧淞、雪地美景。（太平山國家森林遊樂區提供）

    蹦蹦車沿線軌道結霜。（太平山國家森林遊樂區提供）

    蹦蹦車沿線軌道結霜。（太平山國家森林遊樂區提供）

    遊客開心堆雪人、打雪仗。（太平山國家森林遊樂區提供）

    遊客開心堆雪人、打雪仗。（太平山國家森林遊樂區提供）

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