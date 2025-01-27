全家「吉伊卡哇」造型杯塞爆紅 他驚呼：臉書社團炒到8千

一名網友分享，在逛吉伊卡哇交流、買賣的臉書社團發現一組造型杯塞被開價高達8千元，驚訝之餘將此截圖發文至社群平台引起網友議論。（圖擷自「全家FamilyMart」臉書粉專）

2025/01/27 12:17

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全家便利商店與高雄燈會近期推出限量聯名吉伊卡哇商品，包括聯名杯身、杯塞吊飾，吸引不少粉絲搶購。不過，一名網友分享，在逛吉伊卡哇交流、買賣的臉書社團發現一組造型杯塞被開價高達8千元，驚訝之餘將此截圖發文至社群平台引起網友議論。

這名網友今於批踢踢實業坊（PTT）發文，內容提及他很喜歡吉伊卡哇，甫特地至全家購買手搖引，「外觀紙杯真的好可愛」，活動內容還有買3杯加59元的可以拿到1個連名杯塞，孰料在吉伊卡哇交流、買賣臉書社團意外滑到，竟有人將一組3個吉伊卡哇杯塞開價剛達8千元整，原PO直呼「真的太誇張！」

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許多鄉民看到PO文後相繼留言，有人說「這種價格簡直是笑話」、「日本隨便買一大堆」、「日本盲盒一個440日圓......」、「炒娃娃就算了，智商堪慮才花8000買塞子」，還有網友笑說「賣8000的話要求個震動功能不過份吧」。

一名網友分享，在逛吉伊卡哇交流、買賣的臉書社團發現一組造型杯塞被開價高達8千元。（圖擷自「批踢踢實業坊（PTT）」）

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