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    桃園拉拉山飄雪了！寒流發威 上山車輛需加裝雪鏈

    拉拉山國家森林遊樂區27日清晨開始飄雪，園區開始被白雪覆蓋，遊客興奮追雪。（擷取自拉拉山國家森林遊樂區臉書）

    拉拉山國家森林遊樂區27日清晨開始飄雪，園區開始被白雪覆蓋，遊客興奮追雪。（擷取自拉拉山國家森林遊樂區臉書）

    2025/01/27 09:09

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕入冬第一波寒流發威，今（27）日北部1500公尺以上高山有機會降雪，桃園市復興區拉拉山及中心路清晨6點開始飄雪，拉拉山步道、登山口處、樹梢可見白雪覆蓋，趁寒流上山追雪的遊客超興奮，也預料出現一波追雪潮，復興區公所表示，提醒民眾上山車輛必需加裝雪鏈，並遵照警消安全管制。

    拉拉山國家森林遊樂區也在臉抒發文指出，拉拉山森遊區正飄雪中，即刻啟動車輛管制措施，為了安全起見，車輛管制不能進入，所有車輛請在區外停妥，遊客請徒步進入，因農曆春期，明天除夕（28日）休園一天，請追雪民眾特別留意。

    拉拉山國家森林遊樂區27日清晨開始飄雪，園區開始被白雪覆蓋，遊客興奮追雪。（擷取自拉拉山國家森林遊樂區臉書）

    拉拉山國家森林遊樂區27日清晨開始飄雪，園區開始被白雪覆蓋，遊客興奮追雪。（擷取自拉拉山國家森林遊樂區臉書）

    拉拉山國家森林遊樂區27日清晨開始飄雪，園區開始被白雪覆蓋，遊客興奮追雪。（擷取自拉拉山國家森林遊樂區臉書）

    拉拉山國家森林遊樂區27日清晨開始飄雪，園區開始被白雪覆蓋，遊客興奮追雪。（擷取自拉拉山國家森林遊樂區臉書）

    拉拉山國家森林遊樂區27日清晨開始飄雪，園區開始被白雪覆蓋，遊客興奮追雪。（擷取自拉拉山國家森林遊樂區臉書）

    拉拉山國家森林遊樂區27日清晨開始飄雪，園區開始被白雪覆蓋，遊客興奮追雪。（擷取自拉拉山國家森林遊樂區臉書）

    桃園復興拉拉山27日清晨開始飄雪。（復興區公所提供）

    桃園復興拉拉山27日清晨開始飄雪。（復興區公所提供）

    桃園復興拉拉山27日清晨開始飄雪。（復興區公所提供）

    桃園復興拉拉山27日清晨開始飄雪。（復興區公所提供）

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