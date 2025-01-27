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    金山老街名店出包！海鮮烏龍麵驚現「滾瓜爛熟」報紙

    金山老街名店被爆出烏龍湯麵裡竟有滾瓜爛熟的報紙。（擷取自爆料公社）

    金山老街名店被爆出烏龍湯麵裡竟有滾瓜爛熟的報紙。（擷取自爆料公社）

    2025/01/27 09:35

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新北市金山區「金山老街」一家以海鮮料理聞名的餐廳憑藉料多實在、現點現煮等特色，成為在地超人氣名店。然而，近日有民眾用餐時發現海鮮烏龍麵內竟有煮得滾瓜爛熟的報紙，讓他嚇到不敢再吃。

    一名網友在「爆料公社」發文表示，每次造訪金山老街都會光顧這家餐廳，沒想到這次帶著一家六口用餐，卻在其中一碗海鮮烏龍麵發現一張報紙。讓他不禁自嘲，「應該是說幸運吧，要不然為什麼別人沒吃到就我們吃到了」。

    原Po當下向店員反映，服務人員立刻提議重煮一碗，但他考量到報紙已煮得滾瓜爛熟，油墨可能滲入湯中，就算再煮新的一碗也不敢再吃。後來，一名正職員工上前致歉並送上一罐冷泡茶，解釋可能是洗菜或烹調過程中的疏失，提出願意退費或重煮一碗。

    原Po坦言，店家態度積極願意解決，先向客人道歉且願意改善疏失，但這畢竟涉及食安問題，希望餐廳多加注意並加強員工教育。他強調，「我們不希望這麼好吃的店消失」。最後，店家堅持退那一碗麵的費用，而家人也無身體不適，他們便離開現場。

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