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    「0121」地震外一章 楠西區長忙到沒時間換睏衫

    「0121地震」發生後第一時間，台南市長黃偉哲（左）、楠西區長何榮長（右）迅速相偕勘災。（南市府提供）

    「0121地震」發生後第一時間，台南市長黃偉哲（左）、楠西區長何榮長（右）迅速相偕勘災。（南市府提供）

    2025/01/27 08:31

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市府團隊結合民間善心全力投入「0121地震」災損收容安置與救災復建工作，其中主要災區楠西區又連日餘震，鎮守第1線崗位的區長何榮長，一直待在區公所不敢鬆懈，以區公所為家，與災民同甘苦，連穿兩天「睏衫」的事最近曝光！

    21日凌晨零時17分嘉義縣大埔鄉地震，由於深夜突然發生，搖晃頗大，市長黃偉哲因視察春安工作，回到新營官邸已經凌晨，而隨扈與司機已回往市區，黃偉哲第一時間獲悉有災情，為了趕時間勘災，直接自己開車由新營官邸趕往楠西現場。

    地震大到不僅讓市長自己驚心開車，區長何榮長為了搶時間前往，則是身上睡衫沒換，穿上公務外套就趕忙到現場勘災，接下來忙救災安置事宜，一直待在區公所，沒時間回家，前幾天才由家人帶衣服來換。

    市府表示，為協助災民度過難關，楠西、玉井區公所年節期間正常開設，市府亦加派人力輪班受理民眾所有需求與諮詢，玉井公所二樓的前進指揮所也有民政局、工務局、社會局、都發局、農業局及環保局的同仁駐守處理相關即時需求，讓每位災民都能安穩過年。

    總統賴清德25日關懷慰問災民，楠西區長何榮長（左3）陪同現場。（民眾提供）

    總統賴清德25日關懷慰問災民，楠西區長何榮長（左3）陪同現場。（民眾提供）

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