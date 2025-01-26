新春湧人潮 初一至初五鹿港中山路封閉改徒步區

鹿港警方針對春節連假進行疏導，初一至初五鹿港中山路封閉做徒步區。（警方提供）

2025/01/26 23:02

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節假期長達9天，彰化縣鹿港鎮人、車潮勢必大增，鹿港警分局為讓道路順暢，配合鎮公所實施道路交通管制，大年初一到初五將封閉鹿港鎮中山路（自民權路起至海浴路止），做為行人徒步區，呼籲遊客利用大眾運輸交通工具，如自行開車則將車輛停在體育場周邊或文小五停車場。

鹿港警分局指出，春節期間封閉路段為鹿港鎮中山路（自民權路起至海浴路止），做為行人徒步區；活動期間周邊道路自1月29日（初一）至2月2日（初五）止，每日8時起至20時止實施彈性交通管制（視狀況提前或延長），請遊客配合標誌導引指示行駛替代平面道路及停放大型免費停車場，警方將於春節期間加強附近道路違規停車取締。

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另為避免封閉路段造成周邊道路車流壅塞，於青雲路與復興南路口等路口設立交通管制點，福興鄉彰鹿路段（自中正路起至復興路口止）調撥做為出轄車輛行駛、福興鄉青雲路段（自龍舟路起至復興南路口止）調撥開放兩側路肩車輛行駛、福鹿橋禁止大貨車以上走青雲路進入鹿港市區，俾能疏導離開鹿港鎮區車流。

鹿港分局呼籲，由福鹿橋及福興橋入轄車輛，請於車多時改走縣144接台17線右轉彰30兩側或天后宮停車場停車；由彰化市沿彰鹿路入轄者，走中正路及鹿草路停至文小五預定地免費臨時停車場；行駛台76線東西向快速道路者，避免由福鹿橋（員鹿路、青雲路）入市區，改走二鹿橋接臨海路進入市區。

大年初一到初五，鹿港鎮中山路從民族路到海浴路之間都將改為徒步區。（資料照）

農曆春節期間，鹿港鎮中山路從海浴路到民權路之間都將封街成徒步區。（資料照）

農曆春節，鹿港小鎮可望吸引爆滿觀光人潮。（資料照）

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