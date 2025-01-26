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    走春！ 南投車埕經典「六景」 體驗嶄新木業日式風情

    南投水里鄉車埕遊憩區貯木池，早年是存放原木的水池。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉車埕遊憩區貯木池，早年是存放原木的水池。（記者劉濱銓攝）

    2025/01/26 22:43

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投日月潭風景區水里鄉車埕遊憩區，素有山中小城稱號，去年翻新木業展示館，再現展館「覆屋」結構，走訪車埕除可欣賞貯木池、老火車，還能欣賞3樓高的「車埕六景」網美牆，一旁還有新闢的河階綠地，可飽覽清澈水景，景區內老街、步道完善，懷舊日式建築搭配山巒景致宜人，適合全家大小出遊走春。

    車埕早年是伐木業重鎮，隨著禁伐令與伐木業沒落，才轉為以木業、鐵道為特色的景點，並納入日月潭風景區管理處，景區不僅木構火車站出名，早年用來存放原木的貯木池也是必訪景點，每到秋冬時節落羽松變色，更成為熱門景點。

    貯木池旁則是木業展示館，921大地震後重建，展館採「新舊交疊」設計，在舊有木材工廠上，另加新的木構架，展現獨特「覆屋」結構，去年展館封閉大翻修，重新開放後不僅煥然一新，還新增「原木剝皮秀」，透過旋切機刨除樟木樹皮，木屑、原木可製成香氛包與杯墊，刨木時還會散發樟木香，讓人感受濃濃的木業風情。

    近年車埕也把火車站、站前廣場、聚落、明潭電廠、木展館、貯木池等經典景點，以「車埕六景」設置3層樓高、24公尺寬的鋼板網美牆，讓人一進入景區，就能領略車埕風華。

    此外，緊鄰水里溪的車埕，一旁還有明潭水力發電廠，每當放水發電都會有清澈水流經過，去年日管處還闢建河階綠地，遊客在步道就能欣賞寬闊水景。

    日管處表示，車埕木業鐵道與慢活氛圍最為人稱道，去年也整理美化老街，讓遊客逛街更舒適，還有老街商家打造「車埕町」日本鳥居神社造景，更添車埕的日式風情，春節不論舊地重遊或初次體驗，都能感受到車埕的懷舊與創新活力。

    南投水里鄉車埕遊憩區木展館翻修重新開放，再現新舊交疊的「覆屋」結構。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉車埕遊憩區木展館翻修重新開放，再現新舊交疊的「覆屋」結構。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉車埕遊憩區以貯木池、木業、鐵道聞名，當地知名六景化身巨大網美牆，成為打卡熱點。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉車埕遊憩區以貯木池、木業、鐵道聞名，當地知名六景化身巨大網美牆，成為打卡熱點。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉車埕遊憩區木展館翻修重新開放，新增「原木剝皮秀」，展演刨除樟木樹皮的木材加工過程。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉車埕遊憩區木展館翻修重新開放，新增「原木剝皮秀」，展演刨除樟木樹皮的木材加工過程。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉車埕遊憩區在明潭電廠下游闢建河階綠地，營造開闊翠綠水岸風情。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉車埕遊憩區在明潭電廠下游闢建河階綠地，營造開闊翠綠水岸風情。（記者劉濱銓攝）

    南投水里鄉車埕遊憩區老街，有商家打造日本神社造景，增添車埕日式風情。（車埕町提供）

    南投水里鄉車埕遊憩區老街，有商家打造日本神社造景，增添車埕日式風情。（車埕町提供）

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