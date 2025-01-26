台中走春趣！中央公園「飛行美樂地」 主題設施意猶未盡

「飛行美樂地」以「飛行體驗」為主題打造主題式飛行組合滑梯遊具，人氣高。（圖：市府提供）

2025/01/26 22:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府近來來極打造「美樂地3.0」計畫，打造特色公園，讓民眾能就近休閒，包括中央公園「飛行美樂地」特色遊戲場，結合水湳機場歷史，以「飛行體驗」為主題規劃，打造滑梯遊具等設施。

另外，東區泉源公園打造首座戶外兒童交通主題公園，公園結合道路號誌、標誌、標線等設計，因好玩又有教育意義，啟用後躍昇假日民眾曬小孩熱門景點。

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台中市2年前啟用太平「馬卡龍公園」，因有11公尺高旋轉溜滑梯，打響名號，近年市府陸續在各區推出特色公園，去年在中央公園新啟用的「飛行美樂地」特色遊戲場，結合水湳機場歷史，以「飛行體驗」為主題規劃打造包含「主題式飛行組合滑梯遊具」，以及「全台最長32米雙軌滑索」等設施，尤其溜滑梯組採用透明與半開放式的管狀設計，讓幼童享受多樣化的滑梯體驗，滑索也能享受速度感，以來又成另一討論熱度極高的樂園。

此外，東區泉源公園則是打造首座戶外兒童交通主題公園，公園結合道路號誌、標誌、標線等設計，不僅提供市民休閒娛樂空間，還能讓兒童在模擬交通環境中，學習交通規則和增強交通安全意識，假日常見民眾帶著子女騎滑步車，也一併學交通知識。

其餘另新啟用的北區豬事圓滿公園，則沿用肉品市場的歷史背景打造趣味豬意象遊具，神岡區豐州公園結合公園內戰車等軍事元素，打造高達4公尺的戰車造型遊戲塔，均各搭配大型溜滑梯、攀爬網和平衡設施，提供孩子們挑戰與探索的遊戲空間。

北區豬事圓滿公園。（記者蘇孟娟攝）

神岡豐州公園結合公園內戰車等軍事元素，打造高達4公尺的戰車造型遊戲塔。（圖：市府提供）

泉源公園結合道路號誌、標誌、標線等設計，讓學童學到交通安全觀。（圖：市府提供）

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