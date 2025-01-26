為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中走春趣！中央公園「飛行美樂地」 主題設施意猶未盡

    「飛行美樂地」以「飛行體驗」為主題打造主題式飛行組合滑梯遊具，人氣高。（圖：市府提供）

    「飛行美樂地」以「飛行體驗」為主題打造主題式飛行組合滑梯遊具，人氣高。（圖：市府提供）

    2025/01/26 22:56

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市政府近來來極打造「美樂地3.0」計畫，打造特色公園，讓民眾能就近休閒，包括中央公園「飛行美樂地」特色遊戲場，結合水湳機場歷史，以「飛行體驗」為主題規劃，打造滑梯遊具等設施。

    另外，東區泉源公園打造首座戶外兒童交通主題公園，公園結合道路號誌、標誌、標線等設計，因好玩又有教育意義，啟用後躍昇假日民眾曬小孩熱門景點。

    台中市2年前啟用太平「馬卡龍公園」，因有11公尺高旋轉溜滑梯，打響名號，近年市府陸續在各區推出特色公園，去年在中央公園新啟用的「飛行美樂地」特色遊戲場，結合水湳機場歷史，以「飛行體驗」為主題規劃打造包含「主題式飛行組合滑梯遊具」，以及「全台最長32米雙軌滑索」等設施，尤其溜滑梯組採用透明與半開放式的管狀設計，讓幼童享受多樣化的滑梯體驗，滑索也能享受速度感，以來又成另一討論熱度極高的樂園。

    此外，東區泉源公園則是打造首座戶外兒童交通主題公園，公園結合道路號誌、標誌、標線等設計，不僅提供市民休閒娛樂空間，還能讓兒童在模擬交通環境中，學習交通規則和增強交通安全意識，假日常見民眾帶著子女騎滑步車，也一併學交通知識。

    其餘另新啟用的北區豬事圓滿公園，則沿用肉品市場的歷史背景打造趣味豬意象遊具，神岡區豐州公園結合公園內戰車等軍事元素，打造高達4公尺的戰車造型遊戲塔，均各搭配大型溜滑梯、攀爬網和平衡設施，提供孩子們挑戰與探索的遊戲空間。

    北區豬事圓滿公園。（記者蘇孟娟攝）

    北區豬事圓滿公園。（記者蘇孟娟攝）

    神岡豐州公園結合公園內戰車等軍事元素，打造高達4公尺的戰車造型遊戲塔。（圖：市府提供）

    神岡豐州公園結合公園內戰車等軍事元素，打造高達4公尺的戰車造型遊戲塔。（圖：市府提供）

    泉源公園結合道路號誌、標誌、標線等設計，讓學童學到交通安全觀。（圖：市府提供）

    泉源公園結合道路號誌、標誌、標線等設計，讓學童學到交通安全觀。（圖：市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播