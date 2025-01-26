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    地牛翻身頻頻！台南災民出現身心壓力 衛局專人諮詢陪伴

    南市衛生局結合社區心理衛生專人，關懷災民並協助疏解身心壓力。（南市衛生局提供）

    南市衛生局結合社區心理衛生專人，關懷災民並協助疏解身心壓力。（南市衛生局提供）

    2025/01/26 22:52

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕近日地震造成台南市楠西、玉井區出現災情，市政府除了在第一時間設立收容所外，衛生局主動結合社區心理衛生專人，協助災民身心壓力疏解，楠西衛生所人員亦進駐提供醫療相關服務。

    許多受災民眾因房屋倒塌財產損失而情緒低落，因剛受災時未必會求助精神科，因此，衛生局主動結合社區心理衛生中心心理師、心輔員、關懷訪視員及心衛社工等專業人員，每日至楠西區綠柏園、玉井區華都客棧及公所民眾服務處等地點，以家戶式或個別性服務，陪伴傾聽及提供紓壓技巧等進行關懷訪視服務，如按摩、深呼吸、紓壓花茶等服務。

    衛生局表示，目前服務民眾約321人次，心情溫度計簡式健康量表（Brief Symptom Rating Scale；BSRS）量測結果，良好151人次、輕度94人次、中度44人次及重度8人次；中重度者將予以轉介協助就診及安排心理諮商。

    衛生局表示，對於中重度心理壓力個案進行轉介或安排心理諮商，明（27）日成大教授郭乃文組成臨床心理師團隊，上、下午各1名臨床心理師進駐，協助他們度過困難時期。

    市府於綠柏園設立臨時收容所，並在慈濟團體協助下，完成帳篷及室內隔間搭設。楠西衛生所醫護團隊自地震後即24小時待命，並於春節連假期間安排醫師每日駐診，提供診療及給藥服務。

    衛生局表示，駐診醫師將提供收容所居民的健康監測、診療及用藥服務，並隨時應對緊急狀況，確保居民在臨時收容期間的醫療需求無虞。截至今日，收容所內居民健康情況良好，僅有少數人出現輕微咳嗽或腹瀉，均已獲妥善處理。

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