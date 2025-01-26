畚箕窩溪濱水步道年前完工 竹縣湖口老街走春別錯過秘境！

新竹縣湖口鄉甫於農曆年前竣工開放的「畚箕窩溪藍帶」步道，來湖口老街走春，別錯過後山秘境。（記者廖雪茹攝）

2025/01/26 21:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕來湖口老街走春，別錯過後山秘境！新竹縣湖口鄉甫於農曆年前竣工開放的「畚箕窩溪藍帶」步道，毗連古意典雅的湖口老街，以生態理念施工及綠美化，民眾可自老榕驛站出發，沿著畚箕窩溪濱水步道漫步，可在蓮花池畔、百年龍眼樹下或是藍鵲平台小歇，健腳者還可進一步探訪茶香步道與百年古道群。

湖口鄉公所表示，位於台一線旁的湖口老街，1892年因劉銘傳興建鐵路延伸至老湖口而繁榮，約1914年始建，立面屬於巴洛克式，街頭有座縣定古蹟─湖口三元宮，街尾則是歷史建築─老湖口天主堂，還有外省和新住民加入，呈現族群融合的多元文化景象。

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新竹縣政府表示，湖口老街因縱深不長，無法吸引遊客久留，為打開湖口鄉觀光新潛力，提出4年計畫打造「窩口慢慢遊」，在老街後山推動「觀星夕照：心靈的後花園」環境景觀整備計畫，獲內政部國土署分兩期共補助1.5億元。

其中，第一期「茶香步道綠帶」前年完工開放，沿茶園興闢2.3公里長的步道，因後山昔日為裝甲兵部隊戶外訓練基地，漫步其中還能發掘碉堡遺跡。

第二期「畚箕窩溪藍帶」今年元月啟用，改善了老榕驛站（第二停車場）鋪面、洗衫坑、76巷入口意象、畚箕窩溪濱水步道長約795公尺、蓮花池自然生態觀察區、余家百年龍眼樹休憩空間及藍鵲平台等新景點。

新竹縣湖口鄉甫於農曆年前竣工開放的「畚箕窩溪藍帶」步道，來湖口老街走春，別錯過後山秘境。（記者廖雪茹攝）

新竹縣湖口鄉甫於農曆年前竣工開放的「畚箕窩溪藍帶」步道，來湖口老街走春，別錯過後山秘境。（記者廖雪茹攝）

余家百年龍眼樹休憩空間。（記者廖雪茹攝）

老榕驛站也是第二停車場。（記者廖雪茹攝）

來湖口老街走春，別錯過後山秘境！（記者廖雪茹攝）

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