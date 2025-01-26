這個年「過」得不一樣 台南0121地震尚有109人安置收容

社會局進駐中心持續提供諮詢服務。（南市府提供）

2025/01/26 21:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「0121大埔地震」造成南市楠西、玉井區多處民房倒塌或受損，至目前尚有109位受災民眾分別收容於楠西區「芒果農創玫瑰綠柏園觀光工廠」、玉井區「華都客棧」等2處，今年這個年過得很不一樣，重建回家之路仍是夜漫長！

南市府表示，尚有102名居民安置於楠西區「芒果農創玫瑰綠柏園觀光工廠」，7名居民安置於玉井區「華都客棧」，由市府團隊攜手國軍及民間志工團體提供各項生活服務及照顧。考量後續大小餘震不斷，為確保民眾安全，慎防可能衍生災情，也持續由社會局及各區公所協力加速盤點可額外提供的收容處所，目前已有社褔機構主動響應聯繫，以實際行動支持受災居民。

請繼續往下閱讀...

市長黃偉哲表示，感謝綠柏園等多個旅宿業者，以及左鎮噶瑪噶居寺等多個寺廟、宗教及社福團體，願意提供場地協助災民收容工作，甚至熱心供應餐食及入住需用物品等，支援市政府賑災工作不遺餘力。

都發局長徐中強表示，為照顧災民居住需求即刻啟動包租代管諮詢服務，且因應近日大小餘震頻繁，受災狀況隨時變化，都發局已進駐震災指揮中心。過年期間包租代管服務專線隨時暢通，災民如有需求，一通電話專人即可處理，提供民眾穩定安心的支持力量。

南市立委郭國文、林俊憲昨日帶著Mr.拉麵創辦人野崎孝男，到楠西煮拉麵、發放永樂燒肉飯給受災戶吃熱食後，今日持續募集4卡車的物資，包括防寒衣、乾糧與衛生用品等，前往楠西7里各里發放，同時物資調配，將資源分配給玉井災區民眾。

林俊憲表示，預計過年期間會有寒流來襲，由於擔心災民朋友的狀況，因此有民間企業捐贈保暖毯、防寒外套、乾糧與衛生用品，協助災民朋友度過春節。

「0121地震」台南災區尚有109名安置收容臨時場所。（南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法