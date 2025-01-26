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    楊梅休息站自撞悲劇是設計缺陷？ 網曝「兩項」原因反駁

    原PO問「下匝道後地面都有標示，且靠近休息站時，出現雙白線，為何還會撞上分隔島」？引起網友熱議（圖擷取自Google Map）

    原PO問「下匝道後地面都有標示，且靠近休息站時，出現雙白線，為何還會撞上分隔島」？引起網友熱議（圖擷取自Google Map）

    2025/01/26 22:23

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國道1號楊梅休息站昨日發生電動車自撞意外，釀4死4傷。許多媒體便檢討休息站設計，網友發文問「下匝道後地面都有標示，且靠近休息站時，出現雙白線，為何還會撞上分隔島」？文章一出，網友紛紛提出意見，但不少網友認為，問題在於「駕駛未適時減速並注意路況」。

    網友今日在PTT以「楊梅休息站設計不良在哪？」為題發文說，昨日楊梅休息站發生一起嚴重的電動車自撞意外，造成嚴重傷亡。對此新聞媒體紛紛對休息站的設計提出檢討。他便根據Google街景圖指出「下匝道後顯示『湖口』、『休息站』的標示，靠近休息站時，出現雙白線車道（不能變車道）」，並問「不太懂何處設計不良，導致電動車靠近休息站時，撞上分隔島」？

    文章一出，網友紛紛回應，「那個急拐是搞人吧 我開的是軌道車嗎？」、「引道不夠長，減速時間太短，不熟路況是真的很危險」、「道路縮減應該要提示」、「進休息站前緩衝距離太短，晚上視線更差」、「車道太短不夠減速」、「右邊那個藍色告示牌會誤導以為直行」、「道路縮減應該要提示」。

    但也有不少網友認為，問題不在道路設計，而是駕駛未適時減速並注意路況，「不減速什麼設計都無法預防三寶駕駛」、「會撞到的，貼滿反光也沒用，因為根本沒在看」、「肇事車輛車速這麼快，設計好就不會撞上嗎」、「不遵守速限，怎改都沒用」、「一句話啦，沒在看路」、「是限速50，但他沒降速」、「開太快才會撞！哪裡不良，下匝道40」、「自動駕駛也要看路況」。

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