宜蘭走春新亮點！走入「幾米飛天木造火車」 宛如置身繪本場景

宜蘭「幾米飛天木造火車」在頭城烏石港重生，搭配一旁蘭陽博物館園區美景及數位導覽，吸引許多遊客朝聖。（記者王峻祺攝）

2025/01/26 20:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭「幾米飛天木造火車」在頭城烏石港重生，搭配一旁蘭陽博物館園區美景及數位導覽，吸引許多遊客朝聖，春節走春，不僅能與火車拍照，感受繪本場景中最燦爛美麗的氛圍，鄰近還有新闢陸上衝浪場，往海邊步行不到1分鐘，就是北堤臨海步道，龜山朝日盡收眼底。

原吊掛於宜蘭火車站對面丟丟噹森林公園的知名「幾米飛天木造火車」，去年經維修後，重新移至頭城烏石港驛站樹林，並加設防護棚架，呼應後方蘭陽博物館，感覺整座火車如鳴笛般發車穿梭園區，讓原本靜謐的美景，多了些許動態感；緊鄰衝浪街的陸上衝浪場，則利用地形起伏變化，模擬海上浪型，寒冷冬季遊客不用下水，也能在陸地體驗海上衝浪樂趣。

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遠眺龜山朝日的北堤臨海步道，去年向外延伸50公尺、抬升60公分，讓視覺與海平面平行，另闢長達175公尺座椅，方便民眾坐、躺，愜意觀星、觀景，欣賞衝浪客逐浪、踏浪及駕馭海風的極限樂趣。

朝聖烏石港最新景點後驅車往北走，會先抵達大溪海岸的「蜜月灣」，除了散步、吹海風，還能到一旁大溪國小踏青，因倚靠海灘興建，步行5分鐘就可親近海洋，學校面海呈現ㄇ字型，坐擁整片太平洋美景，近年更趕上露營風潮，校園空間開放民眾借用，有浴室、洗手間，相關設施一應俱全。

距離蜜月灣約5分鐘車程的大溪漁港，是宜蘭縣僅次於南方澳的第2大漁港，每天下午過後，近海作業漁船陸續返港，各類漁獲在拍賣市場、零售攤位擺開，地產地銷價格實惠，每到假日人潮如織，市場攤商還可「代客料理」，絕對能吃到最新鮮漁獲。

蘭陽博物館園區美景。（記者王峻祺攝）

「幾米飛天木造火車」，重新移至頭城烏石港驛站樹林，並加設防護棚架。（記者王峻祺攝）

宜蘭「幾米飛天木造火車」重新移至頭城烏石港驛站樹林，並加設防護棚架。（記者王峻祺攝）

烏石港衝浪客。（記者王峻祺攝）

遠眺龜山朝日的北堤臨海步道，去年向外延伸50公尺、抬升60公分，另闢長達175公尺座椅。（記者王峻祺攝）

緊鄰烏石港衝浪街的陸上衝浪場，在陸地也能體驗海上衝浪樂趣。（記者王峻祺攝）

大溪漁港是宜蘭縣僅次於南方澳的第2大漁港。（資料照）

宜蘭頭城大溪國小校園坐擁整片太平洋美景。（資料照）

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