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    台南市場年貨買氣旺 黃偉哲發小紅包添年味

    台南市長黃偉哲（中）到崇義黃昏市場發送開運小紅包，及市場活動50元抵用券。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（中）到崇義黃昏市場發送開運小紅包，及市場活動50元抵用券。（台南市府提供）

    2025/01/26 20:20

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕春節即將來臨，台南市長黃偉哲今（26日）到東區崇義黃昏市場及北區小北商場，發送蛇年開運小紅包及市場活動50元抵用券，現場湧現排隊人潮，開始發放後不到10分鐘，紅包及抵用券發光光，採購買氣旺。

    經發局長林榮川表示，「台南購物節」活動累計消費登錄金額突破37億，民眾在公有零售市場也可以憑發票、收據或是數位行銷券登錄參加抽獎。只要消費滿50元就可獲得抽獎機會，豐富獎品包括1公斤的黃金大獎，換算價值約280萬台幣，還有百萬名車、鑽墜、機車、飯店住宿券與實用家電等獎品。

    今天東區崇義黃昏市場趕在年節前再衝一波「台南購物節」買氣與熱度，現場加碼消費滿百即送50元快閃券活動；小北商場（小北觀光市場），歷史悠久，已超過40年，去（2024）年入選經濟部主辦的「傳統市集美學升級暨攤鋪優化輔導計畫」，打造具現代感市集，也為搶攻年節商機舉辦「春節銅板快閃夠購GO」活動，民眾趁此時趕緊來辦年貨，搶便宜也享優惠。

    黃偉哲表示，傳統市場往往臥虎藏龍，有著各式各樣優秀的攤商等著消費者發掘，除了滿足日常生活採買，更是添購年貨的好去處，歡迎民眾來市場吃好食、買好物，蛇年「小龍年」行大運。

    台南市長黃偉哲（中）到小北觀光市場發送小紅包。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲（中）到小北觀光市場發送小紅包。（台南市府提供）

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