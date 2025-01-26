網路販售紫南宮蛇年聚寶盆錢母 廟方：假的勿受騙

南投縣竹山紫南宮蛇年招財錢母，嵌入金、銀錢母的基座設計成聚寶盆造型。（資料照）

2025/01/26 19:36

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山紫南宮每年推出招財錢母，今年蛇年聚寶盆造型錢母相當華麗吸睛，臉書一頁式廣告已出現仿冒品，每個賣1580元，還聲稱經廟方授權，限量1200個出售。惟紫南宮主委莊秋安強調，錢母是非賣品，從未授權對外販售，每年都會出現彷冒品，民眾千萬不要再受騙上當。

奉祀土地公的紫南宮，是國內最出名的借發財金廟宇，尤其每年廟方推出的招財錢母發送時，都吸引民眾大排長龍索取。今年蛇年精裝版錢母，嵌入金、銀錢母的基座設計成聚寶盆造型，金光閃閃，相當有創意，最近不肖人士已透過臉書一頁式廣告販售仿冒品，每個賣1580元，由於聲稱經廟方授權，甚至還盜用紫南宮主委莊秋安發布錢母新聞時的照片，加上從廣告照片看起來彷冒品幾可以假亂真，讓不少民眾信以為真。

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紫南宮主委莊秋安表示，假借廟方名義販售仿冒錢母，是欺騙土地公行為，不會有好下場，民眾若想要招財錢母，則應自己到廟裡誠心求取，求到的錢母也才會有招財效果，千萬不要隨意在網路購買，以免受騙。

南投警方指出，販售仿冒錢母將觸犯詐欺罪、商標法，且將面臨廟方和受害者求償，警方一旦查獲必將嚴辦，呼籲民眾勿以身試法。

網路出現販售紫南宮蛇年聚寶盆錢母仿冒品的一貢式廣告，廟方籲民眾勿受騙。（截取自臉書）

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