為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    配合環境清潔打掃 彰縣4大場館1/28除夕休館

    1895八卦山抗日保台史蹟館，因配合春節期間環境清潔打掃，1月28日除夕當天休館一天，暫停開放參觀。（縣府提供）

    1895八卦山抗日保台史蹟館，因配合春節期間環境清潔打掃，1月28日除夕當天休館一天，暫停開放參觀。（縣府提供）

    2025/01/26 19:26

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府經管的八卦山大佛風景區遊客中心、1895八卦山抗日保台史蹟館、彰化縣旅遊服務中心及彰化縣自然生態教育中心等4處場館，因配合春節期間環境清潔打掃，1月28日除夕當天休館一天，暫停開放參觀，其他春節連假日期皆依規劃時間開館。

    彰化縣政府指出，春節連假日期各館營運時間如下，遊客如有參觀疑問，歡迎多加利用服務電話洽詢；八卦山大佛風景區遊客中心（營運時間大年初一1月29日至初五2月2日，每天上午9點30分，配合月影燈季至晚間10點，服務電話04-7532755）。

    1895八卦山抗日保台史蹟館（營運時間1月27日週一公休，大年初一1月29日至初五2月2日，每天上午9點30分至下午5點30分，服務電話04-7288941）。彰化縣旅遊服務中心（營運時間大年初一1月29日至初五2月2日，每天上午9點30分至下午5點30分，服務電話04-7787753）。彰化縣自然生態教育中心（營運時間1月27日週一特別開放營運，大年初一1月29日至初五2月2日，每天上午9點至下午5點，服務電話04-7910500）。

    彰化縣旅遊服務中心1月28日除夕當天休館一天，暫停開放參觀。（縣府提供）

    彰化縣旅遊服務中心1月28日除夕當天休館一天，暫停開放參觀。（縣府提供）

    八卦山大佛風景區遊客中心1月28日除夕當天休館一天，暫停開放參觀。（縣府提供）

    八卦山大佛風景區遊客中心1月28日除夕當天休館一天，暫停開放參觀。（縣府提供）

    彰化縣自然生態教育中心1月28日除夕當天休館一天。（縣府提供）

    彰化縣自然生態教育中心1月28日除夕當天休館一天。（縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播