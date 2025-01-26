配合環境清潔打掃 彰縣4大場館1/28除夕休館

1895八卦山抗日保台史蹟館，因配合春節期間環境清潔打掃，1月28日除夕當天休館一天，暫停開放參觀。（縣府提供）

2025/01/26 19:26

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府經管的八卦山大佛風景區遊客中心、1895八卦山抗日保台史蹟館、彰化縣旅遊服務中心及彰化縣自然生態教育中心等4處場館，因配合春節期間環境清潔打掃，1月28日除夕當天休館一天，暫停開放參觀，其他春節連假日期皆依規劃時間開館。

彰化縣政府指出，春節連假日期各館營運時間如下，遊客如有參觀疑問，歡迎多加利用服務電話洽詢；八卦山大佛風景區遊客中心（營運時間大年初一1月29日至初五2月2日，每天上午9點30分，配合月影燈季至晚間10點，服務電話04-7532755）。

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1895八卦山抗日保台史蹟館（營運時間1月27日週一公休，大年初一1月29日至初五2月2日，每天上午9點30分至下午5點30分，服務電話04-7288941）。彰化縣旅遊服務中心（營運時間大年初一1月29日至初五2月2日，每天上午9點30分至下午5點30分，服務電話04-7787753）。彰化縣自然生態教育中心（營運時間1月27日週一特別開放營運，大年初一1月29日至初五2月2日，每天上午9點至下午5點，服務電話04-7910500）。

彰化縣旅遊服務中心1月28日除夕當天休館一天，暫停開放參觀。（縣府提供）

八卦山大佛風景區遊客中心1月28日除夕當天休館一天，暫停開放參觀。（縣府提供）

彰化縣自然生態教育中心1月28日除夕當天休館一天。（縣府提供）

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