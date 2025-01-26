內政部專案「0121震災受災戶住宅補貼」有譜 每月最高1.8萬

「0121地震」造成南市楠西、玉井等地區災情，南市政府迅速啟動避難收容機制。（南市府提供）

2025/01/26 18:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應0121嘉義大埔地震災民後續家園重建之路，南市府積極向中央爭取專案型震災住宅補貼方案，包含多元租屋補貼、重建（購）及修繕貸款等措施等，有望比照「0403」震災補貼專案加速啟動，原則上以人口核計，每月最高1.8萬，市府將依內政部公告內容開放災民受理申請。

市長黃偉哲宣布，近日大小餘震不斷，市府針對建築物災損鑑定持續趕工中，針對災民關心後續長期家園重建補助方案措施，市府已取得中央支持，比照「0403震災受災戶住宅補貼方案」，請市民安心。

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租金補貼方面，針對貼有實際居住於紅黃單建築物之住戶（不限房屋所有權人）開放申請。補貼額度以每戶實際居住人口計算，3人以內者每月發給8000元、4人者每月發給1萬元、5人者每月發給1萬2000元、6人者每月發給1萬4000元、7人者每月發給1萬6000元、8人以上者每月發給1萬8000元 ；租賃契約登載的租金未超過前述補貼金額者，以契約登載的金額補貼。

都發局表示，補貼期限依是否為房屋所有權人分為24個月及12個月，若目前為「300億元中央擴大租金補貼」者，需填寫切結書，經確認獲本次受災租金補貼專案補助時，將同步終止「300億租金補貼」方案，不可重複補貼。

重建（購）及修繕貸款方面，針對受災戶房屋受損有修繕及購屋需求者，另有修繕貸款利息補貼，最高優惠貸款額度150萬元，償還年限最長15年；重建（購）住宅貸款利息補貼，最高優惠貸款額度350萬元，償還年限最長20年。

都發局長徐中強表示，內政部目前已就專案內容研議中，最終方案將以行政院核定為準，該局依最終公告開放申請。

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