小年夜國道9大易壅塞路段出爐！ 管制措施、開放路段一次看

小年夜國道北部狀況預測。（高公局提供）

2025/01/26 18:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（26日）下午國道1號南向、國道3號南向都有發生追撞事故，造成車流回堵；交通部高速公路局晚間說明，預估明天南向交通量會高達年平均的1.2倍，並公布9大易壅塞路段。

高公局預估，明天（27日）是春節連續假期小年夜，預估國道交通量為102百萬車公里，是平日年平均92百萬車公里的1.1倍，其中南向交通量可達58百萬車公里，是平日年平均的1.2倍。

請繼續往下閱讀...

高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武至左營端等路段，南向用路人建議於下午時段出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

今日（1/26）為春節連續假期第2日（小年夜前一日），下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹；國3南向中和至樹林，於17時後逐漸紓解，其餘路段行車狀況大致正常。截至17時，國道交通量為69.7百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里，仍在預期範圍。

另外，今天下午12時57分，國1南向209.9公里處發生5輛小客車追撞事故，占用內線車道，於下午13時25分排除，造成後方車流回堵3公里；14時36分，國3南向34.5公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於下午14時53分排除，造成後方車流回堵3公里。

另外，14時50分在國3南向142.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外2線車道，於下午15時21分排除，造成後方車流回堵3公，都導致車輛回堵影響整體車流運行。

小年夜國道中部狀況預測。（高公局提供）

小年夜國道南部狀況預測。（高公局提供）

小年夜國道管制措施。（高公局提供）

高公局提醒不要疲勞駕駛。（高公局提供）

國1南向209.9公里事故。（高公局提供）

國3南向34.5公里事故。（高公局提供）

國3南向142.8公里事故。（高公局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法