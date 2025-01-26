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    小黃停車禮讓行人反被開單？！ 網友疑：不能只看片面說詞

    網友分享影片抱怨，在看到行人要過馬路時停車禮讓，卻被警察開單。（圖擷取自爆料公社）

    網友分享影片抱怨，在看到行人要過馬路時停車禮讓，卻被警察開單。（圖擷取自爆料公社）

    2025/01/26 20:49

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕車輛經過馬路時，駕駛應該禮讓行人。網友分享影片抱怨，在看到行人要過馬路時停車禮讓，卻被警察開單。影片一出，立刻點燃網友怒火「標準的挖洞給你跳，惡劣的警員」，但也有網友認為「不能只看片面說詞，可能是小黃在等人違停」。

    網友今日在爆料公社分享一段影片，影片中，他開車穿越馬路時，看到有行人要過馬路，便停下來讓行人先行。沒想到這時，後方的警察，卻到他的車輛前方拍下車牌號碼準備開單。儘管他解釋說，是因為在等待行人通過，但警察仍堅持開單。原PO無奈道「沒禮讓行人我要開你單，停在馬路中間我要開你單，無論如何你都需要被開單」。

    影片一出，立刻有許多網友怒轟，「到底這警察有甚麼問題？不先問行人要不要過，不過站旁邊點不要讓人誤會要過馬路，反而去抓禮讓的？這警察不適任」、「一大堆陷阱，標準的挖洞給你跳」、「這警察不適任」、「這警察可以被檢舉了，惡劣的警員」、「不是啊！旁邊一堆沒讓行人？警察不順便開單取締」？

    但也有不少網友質疑，「怎麼都沒有人覺得，可能小黃在等人違停，然後假借行人說法，其實警察也可能當場都已視察過狀況呢！？會不會都只說出對自己有利的立場？需更前面的影片才能知道到底是什麼狀況」、「影片再往回一分鐘，應該可以證明你是等行人，還是等客人」、「不能只聽小黃的一面之詞，眼見不一定為實」。

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