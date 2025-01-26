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    1萬份金蛇福袋！ 彰化竹塘慈航宮大年初一發送

    慈航宮主委詹光信歡迎信眾參拜領取「金蛇福袋」，1萬份發完為止。（民眾提供）

    慈航宮主委詹光信歡迎信眾參拜領取「金蛇福袋」，1萬份發完為止。（民眾提供）

    2025/01/26 17:33

    〔記者湯世名／彰化報導〕春節走春拜廟添福氣，彰化縣竹塘慈航宮1月29日大年初一免費發放限量1萬份「金蛇福袋」，福袋內含護佑項鍊、平安符與發財符，所有福袋已於主殿供奉，蒙勳菩薩加持，更經法師團虔誠祈請天官賜福，慈航宮主委詹光信歡迎信眾參拜領取，發完為止。

    詹光信表示，今年他們製作的1萬份「金蛇福袋」，經過精心設計，內含護佑項鍊，項鍊飾有佛祖蓮花座，象徵榮耀與吉祥，護佑信眾平安順遂。另外還有平安符與發財符，經過法師團開光祈福，助信眾招財進寶、平安如意。

    他說，所有福袋已於主殿供奉，蒙勳菩薩加持，更經法師團虔誠祈請天官賜福，充滿正能量。信眾領取後可於慈航宮香爐前過火加持，祈求庇佑元神光彩、家庭平安、財運亨通。

    限量1萬份「金蛇福袋」將於大年初一（國曆1月29日）上午8點起免費發放，歡迎信眾前來參拜，領取限量金蛇福袋，傳遞吉祥祝福，象徵新年好兆頭，數量有限，先到先得，發完為止。

    「金蛇福袋」內含護佑項鍊，以及平安符與發財符。（民眾提供）

    「金蛇福袋」內含護佑項鍊，以及平安符與發財符。（民眾提供）

    1萬份「金蛇福袋」已於主殿供奉，蒙勳菩薩加持。（民眾提供）

    1萬份「金蛇福袋」已於主殿供奉，蒙勳菩薩加持。（民眾提供）

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